1クリックでのHomebox導入
完全なプライバシーで、個人の持ち物を追跡、整理、管理できるセルフホスト型の自宅用在庫管理システムです。
Homebox向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Homeboxの活用例
Homeboxは、個人の持ち物に秩序をもたらしたいホームユーザーのために特別に構築された、在庫管理および整理システムです。写真、カスタムフィールド、ロケーションタグでアイテムをカタログ化できるほか、保証、購入日、保険書類用の価値を追跡できます。QRコードによるラベリングにより、部屋や保管スペース全体でアイテムを簡単に識別し、見つけることができます。
VPSでHomeboxをセルフホストすることで、貴重な所有物や購入履歴に関する詳細を含む機密性の高い在庫データを完全にプライベートに保ち、サブスクリプション料金、ストレージ制限、サードパーティサービスによるデータアクセス停止のリスクがありません。
Homeboxの主な機能
QRコードのラベリング
QRコードを生成・スキャンすることで、アイテムを素早く識別し、大量のコレクションや保管スペースにおける検索時間を短縮できます。
「保証追跡」
購入日、保証、領収書を有効期限アラートとともに記録することで、請求期間を逃すことがなくなります。
地域別組織
アイテムを特定の部屋や保管場所に割り当て、場所で検索することで、必要なものをすぐに見つけられます。
価値と保険の追跡
品目の値を記録し、住宅保険の書類作成や純資産計算のためのレポートを生成します。
複数ユーザー世帯
家族と在庫を共有し、権限を割り当てることで、家財を共同で管理できます。
HostingerでHomeboxを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。