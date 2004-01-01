Homeboxは、個人の持ち物に秩序をもたらしたいホームユーザーのために特別に構築された、在庫管理および整理システムです。写真、カスタムフィールド、ロケーションタグでアイテムをカタログ化できるほか、保証、購入日、保険書類用の価値を追跡できます。QRコードによるラベリングにより、部屋や保管スペース全体でアイテムを簡単に識別し、見つけることができます。

VPSでHomeboxをセルフホストすることで、貴重な所有物や購入履歴に関する詳細を含む機密性の高い在庫データを完全にプライベートに保ち、サブスクリプション料金、ストレージ制限、サードパーティサービスによるデータアクセス停止のリスクがありません。