AdventureLogは、過去の冒険を記録し、将来の旅行を計画するためのオープンソースの旅行管理プラットフォームです。SvelteKitとPostGISをサポートするDjangoで構築されており、目的地を視覚化するためのインタラクティブな世界地図と、数日間の旅程、フライト、宿泊施設、アクティビティのチェックリストを網羅する詳細な旅行計画ツールを組み合わせています。

旅行をサードパーティのサーバーに保存する商用旅行アプリとは異なり、AdventureLogは完全にセルフホスト型です。写真、位置情報履歴、個人の旅行メモは、ユーザーが管理するインフラストラクチャに保存されます。コラボレーション機能により、家族や旅行グループは計画を共有し、思い出を一緒に記録できます。また、分析機能は訪問した国や地域ごとの探索統計を時系列で追跡します。