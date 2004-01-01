AdventureLogの1クリックデプロイ
インタラクティブな地図、旅程、完全なデータ所有権を備えた、セルフホスト型の旅行トラッカーおよび旅行プランナーです。
AdventureLog向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
AdventureLogの活用例
AdventureLogは、過去の冒険を記録し、将来の旅行を計画するためのオープンソースの旅行管理プラットフォームです。SvelteKitとPostGISをサポートするDjangoで構築されており、目的地を視覚化するためのインタラクティブな世界地図と、数日間の旅程、フライト、宿泊施設、アクティビティのチェックリストを網羅する詳細な旅行計画ツールを組み合わせています。
旅行をサードパーティのサーバーに保存する商用旅行アプリとは異なり、AdventureLogは完全にセルフホスト型です。写真、位置情報履歴、個人の旅行メモは、ユーザーが管理するインフラストラクチャに保存されます。コラボレーション機能により、家族や旅行グループは計画を共有し、思い出を一緒に記録できます。また、分析機能は訪問した国や地域ごとの探索統計を時系列で追跡します。
AdventureLogの主な機能
インタラクティブな世界地図
世界地図上で、あなたが訪れたすべての目的地を視覚化することで、旅がどれほど広がったかを即座に、そして満足のいく形で把握することができます。
複数日旅行計画
航空券、宿泊施設、アクティビティを含む完璧な旅程を日ごとに整理して作成できるため、旅行計画をスプレッドシートやメモに散らばらせることなく、1か所で管理できます。
充実した冒険記録
各目的地を日付、説明、個人的な評価、写真のアップロードとともに記録し、旅行ごとに成長する詳細な旅行記を作成します。
旅行分析
訪問した国、探索した地域、総移動距離などの統計を記録し、あなたの旅の履歴を意味のある個人的な節目に変えます。
共同旅行
家族や旅行仲間と冒険を共有し、旅行を共同で計画しましょう。サードパーティのグループ計画ツールに頼ることなく、全員が旅程や思い出を共有し、認識を合わせることができます。
HostingerでAdventureLogを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。