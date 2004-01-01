Bar Assistantの1クリックインストール
バーの在庫を追跡し、今すぐ作れるドリンクを正確に教えてくれるセルフホスト型のカクテルレシピ管理ツールです。
Bar Assistant向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Bar Assistantの活用例
Bar Assistantは、カクテル愛好家やホームバーテンダーが、手元にある材料を管理し、それに基づいてレシピを見つけるためのセルフホスト型Webアプリケーションです。単なるレシピブックを超え、材料の代替品、オプションの構成要素、親子関係にある材料をインテリジェントに考慮します。これにより、店に行くことなく、現在の在庫から作れるカクテルの数を最大化できます。
このテンプレートには、Salt RimのWebインターフェース、Bar AssistantのAPIサーバー、レシピコレクション全体のインスタント全文検索のためのMeilisearch、およびキャッシュ用のRedisがバンドルされています。セルフホスティングとは、個人のレシピメモ、カスタムカクテル作成、材料の在庫が、サードパーティ製アプリ内に閉じ込められることなく、自身のサーバー上に残ることを意味します。
Bar Assistantの主な機能
材料棚照合
Bar Assistantにキャビネットにあるものを伝えると、代替材料を使ったスマートなマッチングを含め、作れるカクテルを瞬時に表示します。
高速全文検索
Meilisearchは、レシピ全体のインスタント検索を強化し、調理方法、ABV、グラスの種類、タグなどで絞り込むことで、適切な飲み物をすぐに見つけられるようにします。
「レシピのインポート」
カクテルウェブサイトから直接レシピをスクレイピングしたり、自分で作成したりして、さまざまな機会や季節に合わせてテーマ別のコレクションに整理できます。
複数ユーザーの権限
管理者、モデレーター、一般、ゲストの各ロールを使用すると、全員に同じレベルのアクセス権を与えることなく、友人やチームのために共有バーを運営できます。
柔軟なエクスポート形式
コレクションが単一の形式やプラットフォームに縛られることがないように、レシピをJSON、YAML、XML、Markdown、または印刷可能なページとしてエクスポートできます。
HostingerでBar Assistantを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。