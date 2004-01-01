Bar Assistantは、カクテル愛好家やホームバーテンダーが、手元にある材料を管理し、それに基づいてレシピを見つけるためのセルフホスト型Webアプリケーションです。単なるレシピブックを超え、材料の代替品、オプションの構成要素、親子関係にある材料をインテリジェントに考慮します。これにより、店に行くことなく、現在の在庫から作れるカクテルの数を最大化できます。

このテンプレートには、Salt RimのWebインターフェース、Bar AssistantのAPIサーバー、レシピコレクション全体のインスタント全文検索のためのMeilisearch、およびキャッシュ用のRedisがバンドルされています。セルフホスティングとは、個人のレシピメモ、カスタムカクテル作成、材料の在庫が、サードパーティ製アプリ内に閉じ込められることなく、自身のサーバー上に残ることを意味します。