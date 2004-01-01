Baby Buddyは、プライバシーを重視した赤ちゃん追跡アプリケーションで、保護者や介護者が乳児の毎日の活動、成長測定、健康情報を記録するのに役立ちます。授乳スケジュール、おむつ交換、睡眠パターン、体重と身長の測定、投薬記録はすべて、育児で忙しい時間でも素早く入力できるよう設計された直感的なウェブインターフェースを通じて記録されます。視覚的なグラフやレポートにより、パターンを簡単に特定し、小児科医とデータを共有できます。

Baby Buddyをセルフホストすることで、お子様の成長や健康に関する個人的な詳細が、第三者のサーバーや広告プラットフォームに渡ることはありません。保護者、祖父母、ベビーシッターなど、複数の介護者がどのデバイスからでも活動を記録でき、サービスを停止したりプライバシーポリシーを変更したりする可能性のある商用アプリに頼ることなく、家庭内で情報を同期させることができます。