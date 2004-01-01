Baby Buddyのワンクリックインストール。
保護者や介護者が、授乳、睡眠、おむつ、成長をプライベートに記録・管理できる多機能なベビー追跡アプリです。
Baby Buddy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Baby Buddyの活用例
Baby Buddyは、プライバシーを重視した赤ちゃん追跡アプリケーションで、保護者や介護者が乳児の毎日の活動、成長測定、健康情報を記録するのに役立ちます。授乳スケジュール、おむつ交換、睡眠パターン、体重と身長の測定、投薬記録はすべて、育児で忙しい時間でも素早く入力できるよう設計された直感的なウェブインターフェースを通じて記録されます。視覚的なグラフやレポートにより、パターンを簡単に特定し、小児科医とデータを共有できます。
Baby Buddyをセルフホストすることで、お子様の成長や健康に関する個人的な詳細が、第三者のサーバーや広告プラットフォームに渡ることはありません。保護者、祖父母、ベビーシッターなど、複数の介護者がどのデバイスからでも活動を記録でき、サービスを停止したりプライバシーポリシーを変更したりする可能性のある商用アプリに頼ることなく、家庭内で情報を同期させることができます。
Baby Buddyの主な機能
「複数介護者アクセス」
親、祖父母、ベビーシッターは全員、どのデバイスからでも同時に活動を記録できます。これにより、赤ちゃんの現在のルーティンとニーズについて全員が連携を保つことができます。
包括的なアクティビティ追跡
授乳セッション、おむつ交換、睡眠時間、タミータイム、入浴などを記録できます。タイマーが内蔵されているため、忙しい時でも数秒で記録が完了します。
成長・健康記録
体重、身長、頭囲を時間の経過とともに成長曲線で記録し、小児科の診察時に医療従事者と直接共有できます。
「パターンレポート」
視覚的なレポートは、授乳頻度の傾向、睡眠時間のパターン、おむつの交換回数を表示し、保護者が日課を特定し、異常を早期に発見するのに役立ちます。
徹底したデータプライバシー
すべての記録はご自身のサーバーに保存されるため、サードパーティとのデータ共有、広告プロファイル、および商用サービス停止によるアクセス喪失のリスクはありません。
HostingerでBaby Buddyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。