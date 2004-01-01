AirTrailの1クリックインストール
インタラクティブな世界地図上で航空旅行を記録、視覚化、分析できるオープンソースの個人フライトジャーナル。
AirTrail向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
AirTrailの活用例
AirTrailは、すべてのフライトを記録し、インタラクティブな世界地図上でルートを視覚化し、旅行履歴に関する統計を探索できるオープンソースの個人向けフライト追跡ウェブアプリです。MyFlightRadar24、Flighty、App in the Air、TripIt、JetLogなどの人気サービスからフライトデータをインポートでき、初日から完全なログを簡単に構築できます。マルチユーザーサポートにより、各世帯メンバーは同じインスタンス上で個別のプライベートフライトジャーナルを維持できます。
独自のVPSでAirTrailをセルフホストすることで、旅行履歴をプライベートに保ち、完全に管理下に置くことができます。サブスクリプション料金はかからず、サードパーティサービスがデータを保持することもありません。最初に登録したユーザーは、自動的にオーナーレベルのアクセス権を受け取ります。
AirTrailの主な機能
「インタラクティブワールドマップ」
訪問したすべての出発地と目的地を結ぶルート線とともに、世界地図上にプロットされたすべてのフライトを確認できます。
「フライト履歴インポート」
MyFlightRadar24、Flighty、App in the Air、TripIt、JetLog、byAirから既存のログをインポートして、すぐに履歴を反映させましょう。
旅行統計
飛行距離、訪問国、利用空港、航空会社、飛行時間における合計と内訳を確認できます。
複数ユーザーのサポート
家族や旅行仲間と1つのAirTrailインスタンスを共有できます。各ユーザーは、それぞれ独自のプライベートフライトログと統計を維持します。
公開フライト共有
アカウントなしで他の人がインタラクティブなフライトマップを閲覧できるように、共有可能なリンクを生成します。
HostingerでAirTrailを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。