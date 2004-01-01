AirTrailは、すべてのフライトを記録し、インタラクティブな世界地図上でルートを視覚化し、旅行履歴に関する統計を探索できるオープンソースの個人向けフライト追跡ウェブアプリです。MyFlightRadar24、Flighty、App in the Air、TripIt、JetLogなどの人気サービスからフライトデータをインポートでき、初日から完全なログを簡単に構築できます。マルチユーザーサポートにより、各世帯メンバーは同じインスタンス上で個別のプライベートフライトジャーナルを維持できます。

独自のVPSでAirTrailをセルフホストすることで、旅行履歴をプライベートに保ち、完全に管理下に置くことができます。サブスクリプション料金はかからず、サードパーティサービスがデータを保持することもありません。最初に登録したユーザーは、自動的にオーナーレベルのアクセス権を受け取ります。