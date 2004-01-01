キッチンアウルの1クリックインストール
どのデバイスからでも家族全員が同期できる、セルフホスト型の共有買い物リスト、レシピマネージャー、食事プランナーです。
KitchenOwl向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
KitchenOwlの活用例
KitchenOwlは、家庭向けのオープンソースのセルフホスト型買い物リスト、レシピ、食事計画アプリです。FlaskバックエンドはFlutterのウェブおよびモバイルUIと連携し、買い物リスト、パントリー在庫、保存されたレシピを、各家庭メンバーのデバイス（店舗でのスマートフォン、キッチンでのタブレット、その他の場所でのノートパソコンなど）間でリアルタイムに同期させます。
独自のVPSでKitchenOwlをセルフホストすることで、買い物習慣、レシピコレクション、家庭のルーティンを、消費者購入データを収益化する無料ティアのSaaSではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ内に保持できます。シングルコンテナデプロイメントは、低リソース使用のためにSQLiteを搭載し、無制限の世帯とレシピをサポートし、店舗でのリスト編集のためにiOSおよびAndroidのモバイルアプリと統合されています。
KitchenOwlの主な機能
「共有買い物リスト」
スマートフォン、タブレット、ノートパソコン間でリアルタイムに同期された買い物リスト。これにより、買い物中や計画中に誰もが同じリストを見られます。
レシピと献立作成
レシピを保存（またはURLからインポート）し、カレンダーで食事を計画し、選択したレシピから買い物リストを自動生成します。
パントリー管理
手元にある品目を追跡することで、食事計画は生成された買い物リストからそれらを差し引き、重複購入を避けることができます。
複数世帯
単一のインスタンスで、共有の家や大家族向けに、それぞれ独立したリスト、レシピ、メンバーを持つ複数の世帯を運用できます。
iOSおよびAndroidアプリ
ファーストパーティのモバイルアプリは、セルフホスト型インスタンスに接続し、高速なリスト更新、オフラインショッピング、およびバーコード形式のアイテム入力に対応しています。
スマート提案
商品の提案と通路を考慮した並べ替えは、ご家庭が一緒に購入する傾向のある商品を学習することで、リスト作成を高速化します。
HostingerでKitchenOwlを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。