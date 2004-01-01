KitchenOwlは、家庭向けのオープンソースのセルフホスト型買い物リスト、レシピ、食事計画アプリです。FlaskバックエンドはFlutterのウェブおよびモバイルUIと連携し、買い物リスト、パントリー在庫、保存されたレシピを、各家庭メンバーのデバイス（店舗でのスマートフォン、キッチンでのタブレット、その他の場所でのノートパソコンなど）間でリアルタイムに同期させます。

独自のVPSでKitchenOwlをセルフホストすることで、買い物習慣、レシピコレクション、家庭のルーティンを、消費者購入データを収益化する無料ティアのSaaSではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ内に保持できます。シングルコンテナデプロイメントは、低リソース使用のためにSQLiteを搭載し、無制限の世帯とレシピをサポートし、店舗でのリスト編集のためにiOSおよびAndroidのモバイルアプリと統合されています。