Gerritは、Git上に構築されたオープンソースのウェブベースのコードレビューシステムです。すべての変更は、パッチセット（バージョン管理されたレビュー単位）として提出されます。チームメンバーは、インラインコメント、投票による承認、設定可能な提出ルールを通じてこれを評価し、マージされる前に承認します。元々はGoogleで作成され、Android、Chromium、Qtで使用されていました。Gerritは、あらゆるエンジニアリングチームに構造化されたレビュー規律をもたらします。

独自のVPSでGerritをセルフホストすることで、リポジトリ、アクセス権限、およびコードレビューワークフローを完全に制御できます。最初のユーザーが管理者となるブートストラップ、きめ細かなプロジェクトごとのアクセスルール、そして100を超える拡張機能からなるプラグインエコシステムを備えており、サードパーティプラットフォームに依存することなく、監査証跡と厳格なコード品質ゲートを必要とするチーム向けに構築されています。