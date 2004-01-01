1クリックインストールでのGerritデプロイ
アンドロイド、クロミウム、そして世界中の主要なオープンソースプロジェクトに信頼されている、エンタープライズグレードのコードレビュープラットフォームです。
Gerrit向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Gerritの活用例
Gerritは、Git上に構築されたオープンソースのウェブベースのコードレビューシステムです。すべての変更は、パッチセット（バージョン管理されたレビュー単位）として提出されます。チームメンバーは、インラインコメント、投票による承認、設定可能な提出ルールを通じてこれを評価し、マージされる前に承認します。元々はGoogleで作成され、Android、Chromium、Qtで使用されていました。Gerritは、あらゆるエンジニアリングチームに構造化されたレビュー規律をもたらします。
独自のVPSでGerritをセルフホストすることで、リポジトリ、アクセス権限、およびコードレビューワークフローを完全に制御できます。最初のユーザーが管理者となるブートストラップ、きめ細かなプロジェクトごとのアクセスルール、そして100を超える拡張機能からなるプラグインエコシステムを備えており、サードパーティプラットフォームに依存することなく、監査証跡と厳格なコード品質ゲートを必要とするチーム向けに構築されています。
Gerritの主な機能
パッチベースのレビューワークフロー
すべてのコード変更はバージョン管理されたパッチセットとして提出され、レビュー担当者は各イテレーションと完全なリビジョン履歴を明確に確認できます。
きめ細かな権限
個人およびグループに対して、プロジェクト、ブランチ、アクションごとのアクセスルールを定義します。これには、強制プッシュおよび送信の権限が含まれます。
インラインコードコメント
特定のコード行にコメントを残し、インラインで返信することで、レビューの議論を参照コードに直接関連付けることができます。
CI/CD統合
Webhookと組み込みのイベントストリームAPIを介して、新しいパッチセットが作成されると、Jenkins、Zuul、または任意のCIシステムを自動的にトリガーします。
プラグインエコシステム
LDAP認証、メトリクス、通知、カスタムレビューワークフロー用の100以上のコミュニティプラグインでGerritを拡張します。
複数リポジトリ管理
統合されたアクセス制御と監査ログを備えた単一のインスタンスから、複数のgitリポジトリにわたる変更を管理および確認できます。
HostingerでGerritを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。