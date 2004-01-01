Flowiseは、高度なコーディング知識がなくても、開発者やチームが洗練されたAIアプリケーションを構築できるようにするオープンソースのローコードプラットフォームです。その視覚的なドラッグ＆ドロップインターフェースにより、言語モデル、ベクトルデータベース、メモリシステム、外部ツールを連携させて、一貫性のあるワークフローを構築できます。Flowiseは、OpenAI、Anthropic、Google、およびオープンソースモデルをサポートしており、チャットボットからRAGアプリケーション、自律型エージェントまで、多様なAIユースケースに柔軟に対応します。

VPSでFlowiseをセルフホストすることで、AIワークフロー、会話データ、統合されたナレッジベースの完全な所有権が得られます。クラウドプラットフォームではアクセスできない内部データベースやAPIに接続でき、APIコールごとの課金やデータプライバシーの懸念なしに、LLMワークロードに特化したリソースを構成できます。