1クリックインストールでFlowiseデプロイ
視覚的なドラッグ＆ドロップインターフェースを備え、LLMオーケストレーションフローやAIエージェントを構築するためのオープンソース・ローコードプラットフォームです。
Flowise向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Flowiseの活用例
Flowiseは、高度なコーディング知識がなくても、開発者やチームが洗練されたAIアプリケーションを構築できるようにするオープンソースのローコードプラットフォームです。その視覚的なドラッグ＆ドロップインターフェースにより、言語モデル、ベクトルデータベース、メモリシステム、外部ツールを連携させて、一貫性のあるワークフローを構築できます。Flowiseは、OpenAI、Anthropic、Google、およびオープンソースモデルをサポートしており、チャットボットからRAGアプリケーション、自律型エージェントまで、多様なAIユースケースに柔軟に対応します。
VPSでFlowiseをセルフホストすることで、AIワークフロー、会話データ、統合されたナレッジベースの完全な所有権が得られます。クラウドプラットフォームではアクセスできない内部データベースやAPIに接続でき、APIコールごとの課金やデータプライバシーの懸念なしに、LLMワークロードに特化したリソースを構成できます。
Flowiseの主な機能
「ビジュアルフロービルダー」
オーケストレーションコードを記述することなく、事前構築されたノードから複雑なAIパイプラインを構築するためのドラッグ＆ドロップインターフェース。
「RAGサポート」
ベクトルデータベース統合を備えた組み込みの検索拡張生成機能により、知識に基づいたAIアプリケーションを構築できます。
複数LLMのサポート
OpenAI、Anthropic、Google、Cohere、およびローカルのオープンソースモデルに、単一の統合インターフェースから接続します。
エージェントフレームワーク
ツールを使用し、複数ステップのタスクを推論し、セッション間で会話の記憶を維持する自律型AIエージェントを作成します。
「API連携」
既存のアプリケーションやワークフローにAI機能を直接組み込むために、任意のフローをAPIエンドポイントとして公開します。
HostingerでFlowiseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。