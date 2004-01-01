FMD (Find My Device) は、GoogleのFind My Deviceに代わるオープンソースのセルフホスト型ソリューションです。FMD Androidアプリと連携して動作します。スマートフォンは暗号化された位置情報を自身のサーバーに報告し、ユーザーはクリーンなウェブインターフェースを通じてそのサーバーにアクセスすることで、紛失または盗難されたデバイスの位置を特定したり、音を鳴らしたり、写真を撮ったり、画面をロックしたり、リモートワイプをトリガーしたりできます。すべてのコマンドは自身のサーバーを経由するため、第三者がデバイスの位置情報を知ることはありません。

自身のVPSでセルフホストするため、位置情報履歴やデバイスデータが、ユーザーが管理するインフラストラクチャから離れることはありません。Googleアカウントの要件もなく、ベンダーロックインもありません。エンドツーエンド暗号化により、サーバーでさえデータを読み取ることができないため、プライバシーを犠牲にすることなく、商用デバイス追跡サービスのような安心感を得られます。