1クリックインストールでのFMDデプロイ
Androidスマートフォンやタブレットの位置を特定し、鳴動させ、リモートでデータを消去するための、セルフホスト型でプライバシーに配慮した「デバイスを探す」サーバーです。
FMD (Find My Device)向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FMD (Find My Device)の活用例
FMD (Find My Device) は、GoogleのFind My Deviceに代わるオープンソースのセルフホスト型ソリューションです。FMD Androidアプリと連携して動作します。スマートフォンは暗号化された位置情報を自身のサーバーに報告し、ユーザーはクリーンなウェブインターフェースを通じてそのサーバーにアクセスすることで、紛失または盗難されたデバイスの位置を特定したり、音を鳴らしたり、写真を撮ったり、画面をロックしたり、リモートワイプをトリガーしたりできます。すべてのコマンドは自身のサーバーを経由するため、第三者がデバイスの位置情報を知ることはありません。
自身のVPSでセルフホストするため、位置情報履歴やデバイスデータが、ユーザーが管理するインフラストラクチャから離れることはありません。Googleアカウントの要件もなく、ベンダーロックインもありません。エンドツーエンド暗号化により、サーバーでさえデータを読み取ることができないため、プライバシーを犠牲にすることなく、商用デバイス追跡サービスのような安心感を得られます。
FMD (Find My Device)の主な機能
紛失デバイスの特定
登録済みの電話やタブレットの最新のGPS位置情報を、デバイスにアクセスできない場合でも、ウェブインターフェースから直接特定できます。
リモートコマンド
紛失または盗難にあったデバイスを保護するために、大音量で鳴らしたり、写真を撮ったり、画面をロックしたり、リモートでデータを消去したりできます。
エンドツーエンド暗号化
位置情報は、サーバーに到達する前にデバイス上で暗号化されます。そのため、ホストでさえも、あなたの居場所を読み取ることはできません。
Android コンパニオンアプリ
オープンソースのFMD Androidアプリと連携し、Google Play開発者サービスに依存することなく位置情報を報告したり、コマンドを受信したりできます。
Google アカウントなし
Google Find My Device を、クラウドアカウントやベンダーロックインが不要で、完全に制御できるサービスに置き換えましょう。
HostingerでFMD (Find My Device)を実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。