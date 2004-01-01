1クリックでJellyfinをデプロイ。
個人の映画、テレビ番組、音楽ライブラリをあらゆるデバイスにストリーミングできる無料のオープンソースメディアサーバーです。
Jellyfin向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Jellyfinの活用例
Jellyfinは、PlexやEmbyに代わるコミュニティ主導の選択肢であり、プレミアムティア、トラッキング、ベンダーロックインが一切ない、主要な無料オープンソースメディアサーバーです。個人のメディアコレクションを、スマートフォン、タブレット、コンピューター、スマートTV、およびRoku、Android TV、Apple TV、Fire TVの専用アプリにストリーミングし、自動メタデータ取得とハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディングに対応しています。
VPSでJellyfinをセルフホストすることで、世界中のどこからでもメディアライブラリに24時間365日アクセスできます。同時ストリーム用の専用帯域幅が確保され、自宅のインターネット接続に依存することはありません。メディア、視聴履歴、ユーザー設定は、サブスクリプション料金なしで完全にあなたの管理下に置かれます。
Jellyfinの主な機能
ハードウェアトランスコーディング
Intel Quick Sync、NVIDIA NVENC、VA-API アクセラレーションは、ソース形式をネイティブで再生できないデバイス向けに、スムーズなリアルタイムトランスコーディングを可能にします。
ライブTVとDVR
HDHomeRunやM3Uソースなどのネットワークチューナーを接続すると、「Jellyfinインターフェース」を介してライブ放送を直接視聴および録画できます。
マルチプラットフォームアプリ
Android、iOS、Roku、Android TV、Fire TV、Apple TV向けのネイティブアプリにより、あらゆる家庭用デバイスがブラウザなしでメディアライブラリにアクセスできるようになります。
複数ユーザー権限
家族ごとに個別のアカウントを作成し、個別のライブラリ、保護者による利用制限、ユーザーごとのコンテンツレーティングフィルターを設定できます。
「SyncPlay セッション数」
離れた場所にいる友人や家族と、同期再生と共有キューを使って、同じコンテンツを同時に視聴できます。
HostingerでJellyfinを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。