Jellyfinは、PlexやEmbyに代わるコミュニティ主導の選択肢であり、プレミアムティア、トラッキング、ベンダーロックインが一切ない、主要な無料オープンソースメディアサーバーです。個人のメディアコレクションを、スマートフォン、タブレット、コンピューター、スマートTV、およびRoku、Android TV、Apple TV、Fire TVの専用アプリにストリーミングし、自動メタデータ取得とハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディングに対応しています。

VPSでJellyfinをセルフホストすることで、世界中のどこからでもメディアライブラリに24時間365日アクセスできます。同時ストリーム用の専用帯域幅が確保され、自宅のインターネット接続に依存することはありません。メディア、視聴履歴、ユーザー設定は、サブスクリプション料金なしで完全にあなたの管理下に置かれます。