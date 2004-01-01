Homarrは、すべてのセルフホスト型アプリケーションに単一のインターフェースを提供するように設計された、洗練されたオープンソースのダッシュボードです。何十ものサービスURLをブックマークする代わりに、Homarrはそれらをライブステータスインジケーター、検索、クイックアクションを備えた整理されたタイルとして表示し、すべてを1つのページから管理できます。

独自のVPSにHomarrをデプロイすると、ダッシュボードはプライベートに保たれ、ローカルネットワーク上で瞬時にロードされ、Dockerと直接統合して、実行中のコンテナを自動検出してリアルタイムでその状態を表示できます。