Parseableは、ログ、メトリクス、トレースのために特別に構築されたオープンソースのオブザーバビリティデータレイクです。Rustで記述され、Apache Parquetにデータを保存することで、従来のロギングスタックのわずかなコストで大量のテレメトリーを取り込み、スマートなキャッシングとカラム型ストレージによりクエリパフォーマンスを高速に保ちます。

VPSでParseableをセルフホストすることで、完全に制御可能なオブザーバビリティバックエンドが手に入ります。OpenTelemetryと互換性のあるHTTP取り込みAPI、SQLサポートを備えた組み込みクエリエンジン、ダッシュボード、アラート、ロールベースのアクセス機能が含まれ、GBあたりの取り込み料金、ベンダーロックイン、機密性の高いログデータをサードパーティのSaaSプロバイダーに送信することなく、これらすべてが実現されます。