ワンクリックインストールでParseableのデプロイ
Apache Parquet上にRustで構築された、ログ、メトリクス、トレース向けの高性能なオブザーバビリティデータレイクです。
Parseable向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Parseableの活用例
Parseableは、ログ、メトリクス、トレースのために特別に構築されたオープンソースのオブザーバビリティデータレイクです。Rustで記述され、Apache Parquetにデータを保存することで、従来のロギングスタックのわずかなコストで大量のテレメトリーを取り込み、スマートなキャッシングとカラム型ストレージによりクエリパフォーマンスを高速に保ちます。
VPSでParseableをセルフホストすることで、完全に制御可能なオブザーバビリティバックエンドが手に入ります。OpenTelemetryと互換性のあるHTTP取り込みAPI、SQLサポートを備えた組み込みクエリエンジン、ダッシュボード、アラート、ロールベースのアクセス機能が含まれ、GBあたりの取り込み料金、ベンダーロックイン、機密性の高いログデータをサードパーティのSaaSプロバイダーに送信することなく、これらすべてが実現されます。
Parseableの主な機能
Parquetネイティブストレージ
取り込まれたイベントをカラム型Apache Parquetファイルとして保存することで、生のJSONと比較して、高速な分析クエリと劇的な圧縮を実現します。
OpenTelemetry対応
OpenTelemetryプロトコルを介してログ、メトリクス、トレースを受け入れることで、既存のコレクターやSDKはコードを変更することなくデータを送信できます。
SQLクエリエンジン
おなじみのANSI SQLを使用して、あらゆる時間範囲にわたってテレメトリーをクエリし、インデックス付きフィールドとパーティションスキャンでサブ秒の応答を実現します。
内蔵ダッシュボード
別途の可視化ツールを導入することなく、Parseable内で直接インタラクティブなダッシュボードと保存済みクエリを構築できます。
「アラート」および RBAC
ログストリームに閾値ベースのアラートを定義し、ストリームとテナントに対するロールベースのアクセス制御を介して、チームにスコープ付きアクセスを付与します。
コスト効率の良い維持
スマートキャッシュと階層型ストレージにより、最新のデータはクエリのためにホットに保たれ、古いパーティションは長期保存のためにディスク上で圧縮されたままになります。
HostingerでParseableを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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