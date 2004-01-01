RustFSは、完全にRustで構築された、高性能な分散オブジェクトストレージシステムです。従来のソリューションを超えるRustのメモリ安全性保証と生のパフォーマンスを兼ね備え、Amazon S3 APIとの完全な互換性を提供します。データレイク、AI/MLパイプライン、ビッグデータワークロード向けに設計されたRustFSは、データ損失から保護するためのイレイジャーコーディングと、長期的なデータ整合性を確保するためのビットロット検出を使用しています。

ご自身のVPSでRustFSをセルフホストすることで、オブジェクトストレージインフラストラクチャを完全に管理下に置くことができます。GBあたりの料金、エグレス料金、ベンダーロックインは発生しません。内蔵のウェブコンソールを使用すると、追加のツールを必要とせずに、バケットの管理、アクセスポリシーの設定、ストレージ使用状況の監視が可能です。