1クリックインストールでのRustFSデプロイ
AIワークロード、データレイク、クラウドネイティブアプリケーション向けにRustで構築されたS3互換の分散型オブジェクトストレージ。
RustFS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
RustFSの活用例
RustFSは、完全にRustで構築された、高性能な分散オブジェクトストレージシステムです。従来のソリューションを超えるRustのメモリ安全性保証と生のパフォーマンスを兼ね備え、Amazon S3 APIとの完全な互換性を提供します。データレイク、AI/MLパイプライン、ビッグデータワークロード向けに設計されたRustFSは、データ損失から保護するためのイレイジャーコーディングと、長期的なデータ整合性を確保するためのビットロット検出を使用しています。
ご自身のVPSでRustFSをセルフホストすることで、オブジェクトストレージインフラストラクチャを完全に管理下に置くことができます。GBあたりの料金、エグレス料金、ベンダーロックインは発生しません。内蔵のウェブコンソールを使用すると、追加のツールを必要とせずに、バケットの管理、アクセスポリシーの設定、ストレージ使用状況の監視が可能です。
RustFSの主な機能
S3 API互換
S3互換のあらゆるクライアント、SDK、またはツールと連携し、コード変更なしで既存のワークフローを移行できます。
イレイジャーコーディング
個々のドライブが故障した場合でもストレージが損なわれないよう、データを複数のボリュームに冗長性を持たせて分散します。
「Web管理コンソール」
バケットの作成、アクセスキーの管理、ライフサイクルポリシーの設定、ストレージ使用状況の監視を行うためのブラウザベースのインターフェースです。
高パフォーマンス
Rustで構築されており、メモリ安全性と速度を実現しています。ベンチマークでは、小さなオブジェクトのワークロードにおいて、他の代替手段よりも最大2.3倍高いスループットを示しています。
イベント通知
オブジェクトの作成や削除といったバケットイベント時にウェブフックをトリガーし、ダウンストリーム処理パイプラインと連携します。
「アイデンティティ統合」
OIDC/OpenID Connect および OpenStack Keystone に対応しており、エンタープライズシングルサインオンとマルチテナントデプロイメントに利用できます。
HostingerでRustFSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。