Slinkは、プライバシー、所有権、透明性を重視して構築されたセルフホスト型画像共有プラットフォームです。広告目的でアップロードをスキャンしたり、広範なライセンス権を主張したり、恣意的なコンテンツポリシーを課したりする商用画像ホストとは異なり、Slinkは、お客様が視覚コンテンツを完全に管理できるようにします。コンテンツは、第三者によるアクセスなしに、お客様自身のサーバーにローカルに保存されます。

VPSでSlinkをセルフホストすることで、画像がお客様のインフラストラクチャから離れることはありません。自動EXIFメタデータ削除機能により、すべてのアップロードからGPS座標、デバイス情報、タイムスタンプが削除され、デフォルトでプライバシーが保護されます。設定可能な圧縮、ユーザー承認ワークフロー、パスワードポリシーにより、Slinkは、お客様自身の条件でプロフェッショナルな画像共有環境を提供します。