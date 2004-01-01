Slinkのワンクリックインストール
プライバシーを最優先し、EXIF自動削除と設定可能な圧縮機能を備えたセルフホスト型画像共有プラットフォーム
Slink向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Slinkの活用例
Slinkは、プライバシー、所有権、透明性を重視して構築されたセルフホスト型画像共有プラットフォームです。広告目的でアップロードをスキャンしたり、広範なライセンス権を主張したり、恣意的なコンテンツポリシーを課したりする商用画像ホストとは異なり、Slinkは、お客様が視覚コンテンツを完全に管理できるようにします。コンテンツは、第三者によるアクセスなしに、お客様自身のサーバーにローカルに保存されます。
VPSでSlinkをセルフホストすることで、画像がお客様のインフラストラクチャから離れることはありません。自動EXIFメタデータ削除機能により、すべてのアップロードからGPS座標、デバイス情報、タイムスタンプが削除され、デフォルトでプライバシーが保護されます。設定可能な圧縮、ユーザー承認ワークフロー、パスワードポリシーにより、Slinkは、お客様自身の条件でプロフェッショナルな画像共有環境を提供します。
Slinkの主な機能
EXIFメタデータ除去
デフォルトでプライバシーを保護するため、アップロードされたすべての画像からGPS座標、デバイス情報、およびタイムスタンプを自動的に削除します。
設定可能な圧縮
特定のユースケースに合わせて、画像の忠実度とストレージ効率のバランスを取るために、圧縮品質とアップロードサイズ制限を設定します。
「ユーザー管理」
オプションの承認ワークフローと設定可能なパスワード強度ポリシーにより、誰が画像をアップロードおよび共有できるかを制御できます。
地元ストレージ
すべての画像はVPSに直接保存されます。クラウドバケット、サードパーティのCDN、コンテンツの外部依存は一切ありません。
「固有の共有可能URL」
各アップロードには、簡単な共有のために一意のURLが割り当てられます。これにより、受信者はアカウントやアプリのインストールを必要とせずに、直接アクセスできます。
HostingerでSlinkを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。