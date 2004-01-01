1クリックインストールでのCrawl4AIデプロイ
AIデータパイプライン向けに、ウェブサイトをクリーンでLLM対応のMarkdownに変換するオープンソースのウェブクローラーです。
Crawl4AI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Crawl4AIの活用例
Crawl4AIは、AIアプリケーション向けに特別に設計された、高度なウェブクローラーおよびスクレイパーです。ウェブコンテンツを構造化されたLLM対応のMarkdown出力に変換し、RAG（Retrieval-Augmented Generation）システム、トレーニングデータセット、AI駆動型コンテンツパイプラインの理想的な基盤となります。50,000以上のGitHubスターを獲得し、AI開発者コミュニティで頼れるクローリングソリューションとなっています。
このプラットフォームは、JavaScriptを多用するサイト向けの完全なブラウザ制御、ブラウザプーリングによる非同期クローリング、インテリジェントなコンテンツフィルタリング、RESTful APIアクセスをサポートしており、これらすべてがリアルタイム監視ダッシュボードとインタラクティブなプレイグラウンドとともに提供されます。VPSでCrawl4AIをセルフホストすることで、集中的なクローリング操作に専用のコンピューティングリソースを確保し、機密コンテンツをサードパーティサービス経由でルーティングすることなく、データ処理を完全に制御できます。
Crawl4AIの主な機能
LLM対応出力
クロールされたページを、言語モデルパイプラインやRAGシステムに直接供給するために最適化されたクリーンなMarkdownに変換します。
完全なブラウザ制御
高性能で正確なデータ抽出のために、ブラウザプーリングを使用してJavaScriptでレンダリングされたページや動的コンテンツを処理します。
RESTful APIアクセス
既存のアプリケーションや自動化されたデータワークフローにウェブクローリングを統合するためのHTTPエンドポイントを公開します。
「リアルタイム監視」
組み込みダッシュボードとインタラクティブなプレイグラウンドにより、クロール操作を追跡し、抽出戦略をテストし、構成をライブでデバッグできます。
知的フィルタリング
構造化された抽出戦略は、ノイズを除去し、関連コンテンツを分離することで、AIパイプラインにおける後処理作業を削減します。
HostingerでCrawl4AIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。