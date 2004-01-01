Kaneoの1クリックインストール
カンバンボード、タスク追跡、GitHub連携機能を備えた、シンプルさを追求したプロジェクト管理ツール（オープンソース）
Kaneo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kaneoの活用例
Kaneoは、不要な複雑さを排除し、チームが必要とする機能の提供に焦点を当てたセルフホスト型のプロジェクト管理アプリケーションです。プロジェクト、タスク、かんばんボードを通じて作業を整理し、WebSocket接続を介したリアルタイムコラボレーションにより、チームメンバーはページを更新することなく更新情報を確認できます。
めったに使用されない機能のレイヤーを追加するエンタープライズプロジェクト管理ツールとは異なり、Kaneoは最小限のインターフェースを中心に構築されています。コード変更をプロジェクトタスクにリンクするためにGitHubリポジトリと統合し、チームが既存の開発者アカウントで認証できるようにGitHub OAuthをサポートしています。すべてのプロジェクトデータは、独自のインフラストラクチャ上のPostgreSQLデータベースに保存されます。
Kaneoの主な機能
カンバンタスクボード
プロジェクトの作業を、ワークフローの列を横断する移動可能なタスクカードとして視覚化することで、チーム全体で何が進行中で何が完了しているかを共有して把握できるようになります。
「GitHub連携」
ツールを切り替えることなく、GitHubリポジトリをプロジェクトに接続し、コードアクティビティをプロジェクトのタイムラインに直接同期させます。
リアルタイムコラボレーション
WebSocket接続により、すべてのアクティブなチームメンバーにボードの更新が即座にプッシュされます。そのため、ボードは手動で更新することなく、常に現在の状態を反映します。
「GitHub OAuth ログイン」
チームメンバーは既存のGitHubアカウントでサインインするため、プロジェクトツール用の個別の認証情報を管理する必要がなくなります。
ミニマルなデザイン
Kaneoは、チームが実際に使用する機能（プロジェクト、タスク、ボード）のみを提供し、エンタープライズグレードの代替製品のような設定のオーバーヘッドはありません。
HostingerでKaneoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
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