Kaneoは、不要な複雑さを排除し、チームが必要とする機能の提供に焦点を当てたセルフホスト型のプロジェクト管理アプリケーションです。プロジェクト、タスク、かんばんボードを通じて作業を整理し、WebSocket接続を介したリアルタイムコラボレーションにより、チームメンバーはページを更新することなく更新情報を確認できます。

めったに使用されない機能のレイヤーを追加するエンタープライズプロジェクト管理ツールとは異なり、Kaneoは最小限のインターフェースを中心に構築されています。コード変更をプロジェクトタスクにリンクするためにGitHubリポジトリと統合し、チームが既存の開発者アカウントで認証できるようにGitHub OAuthをサポートしています。すべてのプロジェクトデータは、独自のインフラストラクチャ上のPostgreSQLデータベースに保存されます。