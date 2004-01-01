OpenPanelは、SaaSの料金体系やサードパーティへのデータ公開なしでMixpanel並みの詳細なインサイトを求めるプロダクトチーム向けに構築された、セルフホスト型アナリティクスプラットフォームです。カスタムイベントを追跡し、ユーザープロファイルを構築し、ファネル、コホート、A/Bテスト結果、セッションリプレイを網羅したリアルタイムダッシュボードを提供します。これらすべてを単一のインターフェースから利用できます。

独自のVPSにデプロイすることで、生のイベントデータを完全に管理下に置くことができます。イベントごとの料金は発生せず、サンプリングの制限もなく、ユーザーデータを外部サービス経由でルーティングする必要もありません。ClickHouseがアナリティクスバックエンドを強化しているため、イベント量が増加してもダッシュボードは応答性を維持します。