Aptabaseが最大70％オフ

Aptabaseの1クリックインストール

モバイル、デスクトップ、ウェブアプリ向けに軽量なSDK統合が可能な、プライバシー重視の分析プラットフォーム（オープンソース）

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,409 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Aptabaseの1クリックインストール

Aptabase向けVPSプランの料金表

一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Aptabaseの活用例

Aptabaseは、モバイル、デスクトップ、ウェブアプリケーション開発者向けに構築された、オープンソースでプライバシーを第一に考えたアナリティクスプラットフォームです。ページビューを追跡するウェブサイトアナリティクスツールとは異なり、AptabaseはSDKベースのイベントトラッキングに焦点を当てています。開発者は、Flutter、React Native、Swift、Kotlin、Electron、Tauriなどの軽量SDKを使用してアプリを計測し、オプションのプロパティを持つ名前付きイベントをキャプチャします。その結果、クッキー、フィンガープリント、クロスサイトトラッキングなしで、ユーザーがアプリケーション内で実際に何をしているかを示す高シグナルダッシュボードが提供されます。

VPSでAptabaseをセルフホストすることで、すべてのアナリティクスデータが自身のインフラストラクチャに保持され、GDPRコンプライアンスが簡単になり、利用が増えるにつれてクラウドアナリティクスプロバイダーが課すイベントごとの料金が不要になります。

早速申し込む
{name}の活用例

Aptabaseの主な機能

SDKイベントトラッキング

複雑な設定なしに、単一のSDK呼び出しでアプリを計測し、すべてのプラットフォームで名前付きイベントとプロパティを追跡できます。

プライバシーバイデザイン

クッキー、フィンガープリンティング、クロスサイトトラッキングは一切使用せず、GDPRおよびプライバシー規制に標準で完全に準拠しています。

マルチプラットフォームSDK

Flutter、React Native、Swift、Kotlin、.NET、Electron、Tauriなどに対応した公式SDKは、主要なアプリ開発プラットフォームをすべてカバーしています。

「リアルタイムダッシュボード」

ノイズなく重要な情報を表示する、クリーンでミニマルなダッシュボードにより、イベントやユーザーアクティビティをリアルタイムで確認できます。

全データ管理権限

すべての分析データはVPS上に保持されます。ベンダーロックインはなく、イベントごとの課金もなく、お客様のユーザーデータを受け取る第三者プラットフォームもありません。

HostingerでAptabaseを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Ackee

Ackee

Ackeeは、プライバシー重視のWebサイトトラッキング向けのセルフホスト型Node.jsアクセス解析ツールです。

デプロイ
Apache DevLake

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DORAメトリクスとエンジニアリングチームの分析に対応したプラットフォーム（オープンソース）

デプロイ
Apache Superset

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BI向けのモダンなデータ分析 / 可視化プラットフォーム

デプロイ
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