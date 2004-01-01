Aptabaseの1クリックインストール
モバイル、デスクトップ、ウェブアプリ向けに軽量なSDK統合が可能な、プライバシー重視の分析プラットフォーム（オープンソース）
Aptabase向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Aptabaseの活用例
Aptabaseは、モバイル、デスクトップ、ウェブアプリケーション開発者向けに構築された、オープンソースでプライバシーを第一に考えたアナリティクスプラットフォームです。ページビューを追跡するウェブサイトアナリティクスツールとは異なり、AptabaseはSDKベースのイベントトラッキングに焦点を当てています。開発者は、Flutter、React Native、Swift、Kotlin、Electron、Tauriなどの軽量SDKを使用してアプリを計測し、オプションのプロパティを持つ名前付きイベントをキャプチャします。その結果、クッキー、フィンガープリント、クロスサイトトラッキングなしで、ユーザーがアプリケーション内で実際に何をしているかを示す高シグナルダッシュボードが提供されます。
VPSでAptabaseをセルフホストすることで、すべてのアナリティクスデータが自身のインフラストラクチャに保持され、GDPRコンプライアンスが簡単になり、利用が増えるにつれてクラウドアナリティクスプロバイダーが課すイベントごとの料金が不要になります。
Aptabaseの主な機能
SDKイベントトラッキング
複雑な設定なしに、単一のSDK呼び出しでアプリを計測し、すべてのプラットフォームで名前付きイベントとプロパティを追跡できます。
プライバシーバイデザイン
クッキー、フィンガープリンティング、クロスサイトトラッキングは一切使用せず、GDPRおよびプライバシー規制に標準で完全に準拠しています。
マルチプラットフォームSDK
Flutter、React Native、Swift、Kotlin、.NET、Electron、Tauriなどに対応した公式SDKは、主要なアプリ開発プラットフォームをすべてカバーしています。
「リアルタイムダッシュボード」
ノイズなく重要な情報を表示する、クリーンでミニマルなダッシュボードにより、イベントやユーザーアクティビティをリアルタイムで確認できます。
全データ管理権限
すべての分析データはVPS上に保持されます。ベンダーロックインはなく、イベントごとの課金もなく、お客様のユーザーデータを受け取る第三者プラットフォームもありません。
HostingerでAptabaseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。