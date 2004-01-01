Aptabaseは、モバイル、デスクトップ、ウェブアプリケーション開発者向けに構築された、オープンソースでプライバシーを第一に考えたアナリティクスプラットフォームです。ページビューを追跡するウェブサイトアナリティクスツールとは異なり、AptabaseはSDKベースのイベントトラッキングに焦点を当てています。開発者は、Flutter、React Native、Swift、Kotlin、Electron、Tauriなどの軽量SDKを使用してアプリを計測し、オプションのプロパティを持つ名前付きイベントをキャプチャします。その結果、クッキー、フィンガープリント、クロスサイトトラッキングなしで、ユーザーがアプリケーション内で実際に何をしているかを示す高シグナルダッシュボードが提供されます。

VPSでAptabaseをセルフホストすることで、すべてのアナリティクスデータが自身のインフラストラクチャに保持され、GDPRコンプライアンスが簡単になり、利用が増えるにつれてクラウドアナリティクスプロバイダーが課すイベントごとの料金が不要になります。