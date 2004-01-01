FreeScoutは、PHPとLaravelで構築された、Help ScoutやZendeskのセルフホスト型代替として設計された無料のオープンソースヘルプデスクおよび共有受信トレイプラットフォームです。複数メールボックス対応、担当重複の防止、定型返信、ワークフロー自動化といった機能を備えた、使い慣れたプロフェッショナルなサポートインターフェースを提供し、チームはエージェントごとのサブスクリプション料金を支払うことなく、顧客からの問い合わせを効率的に管理できます。

MariaDBを搭載したVPSにFreeScoutをデプロイすることで、すべての顧客との会話に対する完全なデータ主権、無制限のエージェントとメールボックス、そしてモジュールシステムを通じて機能を拡張する自由が得られます。エージェントごとの料金は発生せず、会話数に制限はなく、ベンダーがコストを増やしたり、サービスを中止したりするリスクもありません。