FreeScoutの1クリックデプロイ
エージェントごとの料金なしでプロフェッショナルなカスタマーサポートを実現する、軽量なオープンソースのヘルプデスク・問い合わせ管理システム
FreeScout向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FreeScoutの活用例
FreeScoutは、PHPとLaravelで構築された、Help ScoutやZendeskのセルフホスト型代替として設計された無料のオープンソースヘルプデスクおよび共有受信トレイプラットフォームです。複数メールボックス対応、担当重複の防止、定型返信、ワークフロー自動化といった機能を備えた、使い慣れたプロフェッショナルなサポートインターフェースを提供し、チームはエージェントごとのサブスクリプション料金を支払うことなく、顧客からの問い合わせを効率的に管理できます。
MariaDBを搭載したVPSにFreeScoutをデプロイすることで、すべての顧客との会話に対する完全なデータ主権、無制限のエージェントとメールボックス、そしてモジュールシステムを通じて機能を拡張する自由が得られます。エージェントごとの料金は発生せず、会話数に制限はなく、ベンダーがコストを増やしたり、サービスを中止したりするリスクもありません。
FreeScoutの主な機能
「共有受信トレイ」
複数のエージェントが同じメールボックスで共同作業し、衝突検出機能により同じ顧客への重複した返信を防ぎます。
ワークフロー自動化
カスタムルールで繰り返しのアクションを自動化します。条件に基づいて、チケットの自動割り当て、定型返信の送信、通知のトリガーを行います。
複数メールボックスのサポート
1つのFreeScoutインストールから、部署、ブランド、または製品ごとに個別の受信トレイを管理できます。
「保存済み返信」
エージェントが数秒で正確かつ一貫した対応を行えるように、よくある質問に対する応答テンプレートのライブラリを構築します。
モジュールシステム
ライブチャット、顧客満足度調査、ナレッジベース、サードパーティ連携などのコミュニティモジュールで、機能を拡張できます。
HostingerでFreeScoutを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。