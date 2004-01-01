Home Assistantの1クリックインストール
プライバシーを重視したオープンソースのホームオートメーションプラットフォーム。スマートデバイスやサービス向けに2,000以上の連携機能を備えています。
Home Assistant向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Home Assistantの活用例
Home Assistantは、世界中の何百万ものユーザーに信頼されている主要なオープンソースのホームオートメーションプラットフォームであり、照明、サーモスタット、カメラ、セキュリティシステム、メディアプレーヤーなど、さまざまなメーカーのスマートデバイスをカスタマイズ可能な単一のインターフェースに統合し、時間、デバイスの状態、または外部イベントによってトリガーされる複雑なシナリオをサポートする強力な自動化エンジンを備えています。
独自のVPSにHome Assistantをデプロイすることで、ローカルの障害発生時でもスマートホームが稼働し続けることが保証され、どこからでも信頼性の高いリモートアクセスを提供し、クラウドサービスに依存することなく、すべてのデバイスデータと自動化ロジックを完全に制御下に置くことができます。
Home Assistantの主な機能
2,000以上の統合機能
常に増え続けるコミュニティ統合のライブラリを通じて、ほぼすべてのスマートホームデバイスやクラウドサービスを接続できます。
「地元管理」
すべての自動化はクラウドに依存せずローカルで実行され、インターネット接続が切断されてもご自宅の応答性を維持します。
強力な自動化
視覚的およびYAMLベースの自動化エディターは、あらゆるシナリオに対応する複雑なトリガー、条件、および多段階のアクションをサポートしています。
カスタマイズ可能なダッシュボード
Lovelaceダッシュボードを使用すると、ご自宅のあらゆるデバイスや画面向けに、パーソナライズされたコントロールインターフェースを設計できます。
音声アシスタント連携
Googleアシスタント、Amazon Alexa、Siriに対応しており、接続されたあらゆるデバイスをハンズフリーで操作できます。
エネルギーモニタリング
専用のモニタリングダッシュボードとデバイスごとの消費データを使用して、家庭のエネルギー使用量を追跡し、最適化します。
HostingerでHome Assistantを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。