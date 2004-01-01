Home Assistantは、世界中の何百万ものユーザーに信頼されている主要なオープンソースのホームオートメーションプラットフォームであり、照明、サーモスタット、カメラ、セキュリティシステム、メディアプレーヤーなど、さまざまなメーカーのスマートデバイスをカスタマイズ可能な単一のインターフェースに統合し、時間、デバイスの状態、または外部イベントによってトリガーされる複雑なシナリオをサポートする強力な自動化エンジンを備えています。

独自のVPSにHome Assistantをデプロイすることで、ローカルの障害発生時でもスマートホームが稼働し続けることが保証され、どこからでも信頼性の高いリモートアクセスを提供し、クラウドサービスに依存することなく、すべてのデバイスデータと自動化ロジックを完全に制御下に置くことができます。