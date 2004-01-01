Home Assistantが最大70％オフ

Home Assistantの1クリックインストール

プライバシーを重視したオープンソースのホームオートメーションプラットフォーム。スマートデバイスやサービス向けに2,000以上の連携機能を備えています。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Home Assistantの1クリックインストール

Home Assistant向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Home Assistantの活用例

Home Assistantは、世界中の何百万ものユーザーに信頼されている主要なオープンソースのホームオートメーションプラットフォームであり、照明、サーモスタット、カメラ、セキュリティシステム、メディアプレーヤーなど、さまざまなメーカーのスマートデバイスをカスタマイズ可能な単一のインターフェースに統合し、時間、デバイスの状態、または外部イベントによってトリガーされる複雑なシナリオをサポートする強力な自動化エンジンを備えています。

独自のVPSにHome Assistantをデプロイすることで、ローカルの障害発生時でもスマートホームが稼働し続けることが保証され、どこからでも信頼性の高いリモートアクセスを提供し、クラウドサービスに依存することなく、すべてのデバイスデータと自動化ロジックを完全に制御下に置くことができます。

早速申し込む
{name}の活用例

Home Assistantの主な機能

2,000以上の統合機能

常に増え続けるコミュニティ統合のライブラリを通じて、ほぼすべてのスマートホームデバイスやクラウドサービスを接続できます。

「地元管理」

すべての自動化はクラウドに依存せずローカルで実行され、インターネット接続が切断されてもご自宅の応答性を維持します。

強力な自動化

視覚的およびYAMLベースの自動化エディターは、あらゆるシナリオに対応する複雑なトリガー、条件、および多段階のアクションをサポートしています。

カスタマイズ可能なダッシュボード

Lovelaceダッシュボードを使用すると、ご自宅のあらゆるデバイスや画面向けに、パーソナライズされたコントロールインターフェースを設計できます。

音声アシスタント連携

Googleアシスタント、Amazon Alexa、Siriに対応しており、接続されたあらゆるデバイスをハンズフリーで操作できます。

エネルギーモニタリング

専用のモニタリングダッシュボードとデバイスごとの消費データを使用して、家庭のエネルギー使用量を追跡し、最適化します。

HostingerでHome Assistantを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

n8n

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視覚的なノードベースのインターフェースを備えたワークフロー自動化プラットフォーム

デプロイ
Activepieces

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200以上のアプリ連携に対応したノーコードのワークフロー自動化ツール（オープンソース）

デプロイ
Apache DolphinScheduler

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ビッグデータおよびETLパイプラインを支える視覚的なワークフローオーケストレーションプラットフォーム

デプロイ
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