Pinryの1クリックインストール
画像や動画を保存、タグ付け、整理するためのセルフホスト型Pinterest風画像掲示板です。
Pinry向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Pinryの活用例
Pinryは、オープンソースのセルフホスト型イメージボードです。Pinterestに似た視覚的に魅力的なタイリングレイアウトで、画像、動画、ウェブページを収集、タグ付け、閲覧できます。完全にあなたの管理下で運用可能です。Django REST FrameworkのバックエンドとVue.jsのフロントエンドを組み合わせ、単一のDockerコンテナとして提供されます。SQLiteをバックエンドとして使用するため、依存関係なしでセットアップ可能です。
Pinryをセルフホストすることで、あなたの個人的なコレクションは自身のVPS上でプライベートに保たれます。アルゴリズムによるフィードや広告はなく、公開アクセスを有効にすれば閲覧にアカウントは不要です。マルチユーザーサポート、公開・非公開ボード、ブラウザ拡張機能との互換性、そして完全なREST APIを備えているため、個人的なコレクションだけでなく、小規模な共同作業チームにも適しています。
Pinryの主な機能
タグベースの発見
すべてのピンに複数のタグを割り当て、タグでコレクション全体を瞬時にフィルタリングできます — ネストされたフォルダは不要です。
「マルチユーザーボード」
ユーザーごとに個別のボードを作成し、各ボードの公開または非公開のアクセス設定で表示を制御します。
ブラウザ拡張機能対応
公式ブラウザ拡張機能を使用して、任意のウェブページからPinryボードに画像を直接保存できます。
REST API
組み込みのDjango REST Framework APIを通じて、ピン作成を自動化し、プログラムによってコレクションを管理します。
マルチアーキテクチャ Dockerイメージ
公式イメージはAMD64、ARMv7、およびARMv8に対応しており、標準的なVPSサーバーとARMベースのボードの両方で動作します。
HostingerでPinryを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。