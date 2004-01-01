Pinryは、オープンソースのセルフホスト型イメージボードです。Pinterestに似た視覚的に魅力的なタイリングレイアウトで、画像、動画、ウェブページを収集、タグ付け、閲覧できます。完全にあなたの管理下で運用可能です。Django REST FrameworkのバックエンドとVue.jsのフロントエンドを組み合わせ、単一のDockerコンテナとして提供されます。SQLiteをバックエンドとして使用するため、依存関係なしでセットアップ可能です。

Pinryをセルフホストすることで、あなたの個人的なコレクションは自身のVPS上でプライベートに保たれます。アルゴリズムによるフィードや広告はなく、公開アクセスを有効にすれば閲覧にアカウントは不要です。マルチユーザーサポート、公開・非公開ボード、ブラウザ拡張機能との互換性、そして完全なREST APIを備えているため、個人的なコレクションだけでなく、小規模な共同作業チームにも適しています。