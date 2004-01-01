Rocket.Chatのワンクリックインストール
リアルタイムメッセージング、ビデオ通話、および完全なデータ所有権に対応したチームコミュニケーションプラットフォーム（オープンソース）
Rocket.Chat向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Rocket.Chatの活用例
Rocket.Chatは、1,200万人以上のユーザーに信頼され、NASA、米国海軍、ドイツテレコムを含む世界中の数千の組織に導入されている、完全にオープンソースのチームコミュニケーションプラットフォームです。チャネル、ダイレクトメッセージ、ビデオ会議、ファイル共有、画面共有、広範な統合エコシステムを、サードパーティのインフラストラクチャに依存することなく提供します。
独自のVPSでRocket.Chatをセルフホストすることで、チームはユーザーごとの料金なしでプライベートなコミュニケーションハブを利用でき、データに対する完全な制御が可能になります。このデプロイでは、高いデータ整合性を実現するためにレプリカセットを備えたMongoDBを使用しており、メッセージ、ファイル、会話履歴が永続的かつアクセス可能であることを保証します。初期管理者アカウントは、デプロイ時に設定された認証情報を使用して自動的に作成されます。
Rocket.Chatの主な機能
リアルタイムメッセージング
永続的なチャンネルでは、スレッド、リアクション、メッセージのピン留め、履歴全体の全文検索機能により、チームの会話が整理されます。
「ビデオおよび音声通話」
Jitsi、BigBlueButton、またはネイティブWebRTCを介した画面共有機能を備えた組み込みのビデオ会議。外部の会議ツールは不要です。
「オムニチャネル受信トレイ」
LiveChat、Eメール、WhatsApp、Telegram、その他のチャネルからの顧客との会話を、1つの統合された受信トレイで管理します。
企業セキュリティ
LDAP、SAML SSO、二要素認証、エンドツーエンド暗号化、およびコンプライアンス要件の厳しい環境向けのきめ細かなロールベースのアクセス制御。
広範な連携
Webhook、スラッシュコマンド、組み込みのアプリマーケットプレイスを介して、GitHub、Jira、GitLabなど、数百ものツールと連携します。
HostingerでRocket.Chatを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。