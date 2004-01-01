Rocket.Chatは、1,200万人以上のユーザーに信頼され、NASA、米国海軍、ドイツテレコムを含む世界中の数千の組織に導入されている、完全にオープンソースのチームコミュニケーションプラットフォームです。チャネル、ダイレクトメッセージ、ビデオ会議、ファイル共有、画面共有、広範な統合エコシステムを、サードパーティのインフラストラクチャに依存することなく提供します。

独自のVPSでRocket.Chatをセルフホストすることで、チームはユーザーごとの料金なしでプライベートなコミュニケーションハブを利用でき、データに対する完全な制御が可能になります。このデプロイでは、高いデータ整合性を実現するためにレプリカセットを備えたMongoDBを使用しており、メッセージ、ファイル、会話履歴が永続的かつアクセス可能であることを保証します。初期管理者アカウントは、デプロイ時に設定された認証情報を使用して自動的に作成されます。