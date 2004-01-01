1クリックインストールでのKongのデプロイ
マイクロサービスとAPIを管理、保護、スケーリングするための高性能オープンソースAPIゲートウェイです。
Kong向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kongの活用例
Kongは、世界で最も広く導入されているオープンソースのAPIゲートウェイです。OpenResty（Nginx + LuaJIT）上に構築されており、大規模な環境でサブミリ秒のレイテンシーを実現します。これは、お客様のサービスの前に配置され、認証、レート制限、トラフィックルーティング、オブザーバビリティを、50以上の豊富なプラグインエコシステムを通じて処理します。アプリケーションコードを変更する必要はありません。
独自のVPSでKongを実行すると、マネージドAPIゲートウェイサービスの従量課金制なしで、APIトラフィック、プラグイン設定、機密性の高い認証情報を完全に制御できます。このデプロイメントには、Kongの設定を永続化するためのPostgreSQLが含まれており、起動した瞬間から本番環境のAPI管理に対応できます。
Kongの主な機能
一元化された認証
単一の制御ポイントから、すべてのサービスにわたってOAuth 2.0、JWT、APIキー、およびHMAC認証を実施します。
「レート制限」
コード変更なしで、コンシューマーごと、またはグローバルなリクエストレート制限を設定することにより、トラフィックスパイクからアップストリームサービスを保護します。
プラグインエコシステム
Kongを、ロギング、キャッシング、変換、サードパーティ統合などに対応する50以上の公式プラグインで拡張できます。
「管理者GUI」
ポート8002で、組み込みの「Kong Manager」ウェブインターフェースを介して、ルート、サービス、コンシューマー、プラグインを管理します。
マルチプロトコルサポート
HTTP、HTTPS、gRPC、WebSocket、およびTCPトラフィックを、プロトコル認識型ロードバランシングを備えた単一のゲートウェイ経由でルーティングします。
HostingerでKongを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。