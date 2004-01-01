Kongは、世界で最も広く導入されているオープンソースのAPIゲートウェイです。OpenResty（Nginx + LuaJIT）上に構築されており、大規模な環境でサブミリ秒のレイテンシーを実現します。これは、お客様のサービスの前に配置され、認証、レート制限、トラフィックルーティング、オブザーバビリティを、50以上の豊富なプラグインエコシステムを通じて処理します。アプリケーションコードを変更する必要はありません。

独自のVPSでKongを実行すると、マネージドAPIゲートウェイサービスの従量課金制なしで、APIトラフィック、プラグイン設定、機密性の高い認証情報を完全に制御できます。このデプロイメントには、Kongの設定を永続化するためのPostgreSQLが含まれており、起動した瞬間から本番環境のAPI管理に対応できます。