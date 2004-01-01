Bluesky PDSが最大70％オフ

Bluesky PDSの1クリックデプロイ

Blueskyネットワーク向けのセルフホスト型パーソナルデータサーバーで、ソーシャルアイデンティティとコンテンツの完全な所有権を所有できます。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Bluesky PDSの1クリックデプロイ

Bluesky PDS向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円161,496のところ、円48,936でご提供中。更新時の価格は円4,539/月になります。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
24ヶ月の通常価格円73,176のところ、円24,456でご提供中。更新時の価格は円1,879/月になります。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
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KVM 2
3,839
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24ヶ月の通常価格円92,136のところ、円33,816でご提供中。更新時の価格は円2,349/月になります。
2 vCPUコア
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24ヶ月の通常価格円277,896のところ、円97,656でご提供中。更新時の価格は円7,829/月になります。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
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コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Bluesky PDSの活用例

Bluesky PDS（パーソナルデータサーバー）は、独自の条件でBlueskyソーシャルネットワークに参加するための基盤となるコンポーネントです。ATプロトコル上に構築されており、ソーシャルグラフ、投稿、メディアを保存し、分散型ID（DID）を管理し、より広範なBlueskyネットワークと同期します。これらすべてを、単一の企業やプラットフォームに依存することなく行います。

独自のPDSを運用するということは、コンテンツとフォロワーの関係がポータブルであることを意味します。ホスティングプロバイダーを変更しても、データはあなたと共に移動します。このデプロイメントには、永続ストレージ、pdsadmin管理ツール、およびBlueskyリレーおよびアプリビューサービスとの完全な統合が含まれており、セットアップ後すぐにBluesky互換のクライアントを使用できます。

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{name}の活用例

Bluesky PDSの主な機能

完全なデータ所有

あなたの投稿、いいね、ソーシャルグラフは、AT Protocolのもとであなた自身のサーバーに保存されます。そのため、これらは完全にポータブルであり、どの単一のプラットフォームからも独立しています。

分散型アイデンティティ

PDSはあなたのDID（分散型識別子）を管理し、第三者サービスによって取り消されることのない、永続的で自己主権的なアイデンティティを提供します。

「カスタムドメイン名」

独自のドメインでBlueskyハンドルをホストすれば、あなたのアイデンティティを強化し、あなたの存在を紛れもなくあなた自身のものにすることができます。

完全なネットワーク互換性

Blueskyリレーと自動的に同期するため、コンテンツがグローバルフィードに表示され、どのBlueskyクライアントまたはアプリからでもアクセスできます。

組み込み管理ツール

付属のpdsadminツールを使用すると、アカウントの管理、キーのローテーション、およびサーバー管理タスクをコマンドラインから直接処理できます。

HostingerでBluesky PDSを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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お客様の声

Gad Iradufasha
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HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

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30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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