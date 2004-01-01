Bluesky PDSの1クリックデプロイ
Blueskyネットワーク向けのセルフホスト型パーソナルデータサーバーで、ソーシャルアイデンティティとコンテンツの完全な所有権を所有できます。
Bluesky PDS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Bluesky PDSの活用例
Bluesky PDS（パーソナルデータサーバー）は、独自の条件でBlueskyソーシャルネットワークに参加するための基盤となるコンポーネントです。ATプロトコル上に構築されており、ソーシャルグラフ、投稿、メディアを保存し、分散型ID（DID）を管理し、より広範なBlueskyネットワークと同期します。これらすべてを、単一の企業やプラットフォームに依存することなく行います。
独自のPDSを運用するということは、コンテンツとフォロワーの関係がポータブルであることを意味します。ホスティングプロバイダーを変更しても、データはあなたと共に移動します。このデプロイメントには、永続ストレージ、pdsadmin管理ツール、およびBlueskyリレーおよびアプリビューサービスとの完全な統合が含まれており、セットアップ後すぐにBluesky互換のクライアントを使用できます。
Bluesky PDSの主な機能
完全なデータ所有
あなたの投稿、いいね、ソーシャルグラフは、AT Protocolのもとであなた自身のサーバーに保存されます。そのため、これらは完全にポータブルであり、どの単一のプラットフォームからも独立しています。
分散型アイデンティティ
PDSはあなたのDID（分散型識別子）を管理し、第三者サービスによって取り消されることのない、永続的で自己主権的なアイデンティティを提供します。
「カスタムドメイン名」
独自のドメインでBlueskyハンドルをホストすれば、あなたのアイデンティティを強化し、あなたの存在を紛れもなくあなた自身のものにすることができます。
完全なネットワーク互換性
Blueskyリレーと自動的に同期するため、コンテンツがグローバルフィードに表示され、どのBlueskyクライアントまたはアプリからでもアクセスできます。
組み込み管理ツール
付属のpdsadminツールを使用すると、アカウントの管理、キーのローテーション、およびサーバー管理タスクをコマンドラインから直接処理できます。
HostingerでBluesky PDSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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