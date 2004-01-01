Bluesky PDS（パーソナルデータサーバー）は、独自の条件でBlueskyソーシャルネットワークに参加するための基盤となるコンポーネントです。ATプロトコル上に構築されており、ソーシャルグラフ、投稿、メディアを保存し、分散型ID（DID）を管理し、より広範なBlueskyネットワークと同期します。これらすべてを、単一の企業やプラットフォームに依存することなく行います。

独自のPDSを運用するということは、コンテンツとフォロワーの関係がポータブルであることを意味します。ホスティングプロバイダーを変更しても、データはあなたと共に移動します。このデプロイメントには、永続ストレージ、pdsadmin管理ツール、およびBlueskyリレーおよびアプリビューサービスとの完全な統合が含まれており、セットアップ後すぐにBluesky互換のクライアントを使用できます。