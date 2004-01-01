Walineは、静的ウェブサイト、ブログ、ドキュメントサイト向けに設計された、オープンソースのセルフホスト型コメントシステムです。ユーザーを追跡するサードパーティサービスに依存することなく、ネストされた返信、絵文字リアクション、訪問者数、記事の閲覧統計など、フル機能のコメント体験を提供します。

独自のVPSでWalineをセルフホストすることで、コメントデータ、モデレーションワークフロー、通知設定を完全に制御できます。このデプロイメントは、ゼロコンフィギュレーションのローカルストレージにSQLiteを使用しているため、管理する個別のデータベースはありません。Walineは、JavaScriptウィジェットを介してあらゆるフロントエンドと統合でき、コメントでのMarkdown書式設定をすぐにサポートします。