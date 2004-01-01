Walineの1クリックインストール
スパム対策、モデレーション、豊富な通知サポートを備えた軽量なオープンソースのコメントシステムです。
Waline向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Walineの活用例
Walineは、静的ウェブサイト、ブログ、ドキュメントサイト向けに設計された、オープンソースのセルフホスト型コメントシステムです。ユーザーを追跡するサードパーティサービスに依存することなく、ネストされた返信、絵文字リアクション、訪問者数、記事の閲覧統計など、フル機能のコメント体験を提供します。
独自のVPSでWalineをセルフホストすることで、コメントデータ、モデレーションワークフロー、通知設定を完全に制御できます。このデプロイメントは、ゼロコンフィギュレーションのローカルストレージにSQLiteを使用しているため、管理する個別のデータベースはありません。Walineは、JavaScriptウィジェットを介してあらゆるフロントエンドと統合でき、コメントでのMarkdown書式設定をすぐにサポートします。
Walineの主な機能
迷惑メール対策
組み込みのAkismet連携とIPごとのレート制限により、すべての投稿を手動で確認することなく、スパムコメントを排除します。
メール通知
自動メールアラートは、コメンターには返信を、サイト所有者には新規投稿を通知し、手動での監視なしに会話を活発に保ちます。
「訪問者分析」
追加の分析サービスを必要とせず、「Walineウィジェット」から直接、記事ごとのページビュー数とユニーク訪問者数を追跡できます。
「モデレーションダッシュボード」
Webベースの管理パネルを使用すると、単一のインターフェースからコメントの承認、編集、削除、およびコメント投稿者アカウントの管理を行うことができます。
「Markdownサポート」
コメント投稿者は、Markdown構文を使用して返信をフォーマットし、絵文字リアクションを挿入できます。これにより、議論がより豊かになり、読みやすくなります。
HostingerでWalineを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。