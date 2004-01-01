yt-dlp Web UIのワンクリックインストールでのデプロイ
1,000以上のサイトから動画と音声をダウンロードする、yt-dlp用のセルフホスト型ウェブフロントエンドおよびRPCサーバーです。
yt-dlp Web UI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
yt-dlp Web UIの活用例
yt-dlp Web UIは、人気のyt-dlpダウンローダー向けの高性能なブラウザフロントエンドおよびJSON-RPCサーバーです。クリーンなWebインターフェースを通じてyt-dlpの全機能を公開します。これにより、コマンドラインに触れることなく、ダウンロードをキューに入れたり、リアルタイムで進捗を監視したり、今後のライブストリームを視聴したり、YouTube、Twitch、Vimeo、SoundCloud、その他数百の対応サイトから動画をダウンロードしたりできます。
VPSでセルフホストすることで、デスクトップインストーラー、サイトの変更ごとに機能しなくなるブラウザ拡張機能、および広告付きのオンラインダウンローダーから解放されます。ファイルはデータセンターの帯域幅でサーバーストレージに直接保存され、RPCサーバーを使用すると自動化をスクリプト化でき、内蔵のキュー上限がボックス上の共有リソースを保護します。
yt-dlp Web UIの主な機能
yt-dlp搭載
yt-dlpを基盤として構築されており、YouTube、Twitch、Vimeo、SoundCloud、および1,000以上の他の動画・音声サイトからのダウンロードに対応しています。
「リアルタイムキュー」
WebSockets経由でストリーミングされるライブの進捗状況、ETA、速度の更新情報とともに、すべてのアクティブおよび保留中のダウンロードを追跡します。
「形式選択」
正確なビデオおよびオーディオ形式を選択したり、音声のみを抽出したり、出力ファイル名を上書きしたり、ダウンロードごとに安全なカスタムyt-dlp引数を渡したりできます。
JSON-RPCサーバー
スクリプト可能なRPCエンドポイントを使用すると、cronジョブ、スクリプト、またはサードパーティクライアントから「UI」を使用せずにダウンロードをトリガーできます。
「同時実行制限」
設定可能なキューサイズにより、同時ダウンロードを制御できるため、大規模なプレイリストでもVPSの帯域幅やディスクI/Oを使い果たすことはありません。
トークンベース認証
組み込みのJWT認証により、生成されたユーザー名とパスワードで「Web UI」と「RPCエンドポイント」が保護されます。
Hostingerでyt-dlp Web UIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。