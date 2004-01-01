yt-dlp Web UIは、人気のyt-dlpダウンローダー向けの高性能なブラウザフロントエンドおよびJSON-RPCサーバーです。クリーンなWebインターフェースを通じてyt-dlpの全機能を公開します。これにより、コマンドラインに触れることなく、ダウンロードをキューに入れたり、リアルタイムで進捗を監視したり、今後のライブストリームを視聴したり、YouTube、Twitch、Vimeo、SoundCloud、その他数百の対応サイトから動画をダウンロードしたりできます。

VPSでセルフホストすることで、デスクトップインストーラー、サイトの変更ごとに機能しなくなるブラウザ拡張機能、および広告付きのオンラインダウンローダーから解放されます。ファイルはデータセンターの帯域幅でサーバーストレージに直接保存され、RPCサーバーを使用すると自動化をスクリプト化でき、内蔵のキュー上限がボックス上の共有リソースを保護します。