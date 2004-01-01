Embyは、映画、テレビ番組、音楽、写真など、メディアコレクション全体を一つの統合されたプラットフォームに集約する、包括的なパーソナルメディアサーバーです。リアルタイムトランスコーディングにより、クライアントの機能やネットワーク状況に左右されずスムーズな再生を保証しながら、コンテンツを自動的に変換し、あらゆるデバイスにストリーミングします。

独自のVPSでEmbyをホストすることで、24時間365日の可用性、リモートストリーミング向けのエンタープライズ級のアップロード速度、そして複数の同時視聴者に対応する専用のトランスコーディングリソースを提供します。メディアライブラリとメタデータは完全にあなたの管理下に置かれ、再生やストレージを制限するサブスクリプション階層は一切ありません。