Embyの1クリックインストール
ビデオ、音楽、写真を整理し、どこからでもあらゆるデバイスにストリーミングできる個人メディアサーバーです。
Emby向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Embyの活用例
Embyは、映画、テレビ番組、音楽、写真など、メディアコレクション全体を一つの統合されたプラットフォームに集約する、包括的なパーソナルメディアサーバーです。リアルタイムトランスコーディングにより、クライアントの機能やネットワーク状況に左右されずスムーズな再生を保証しながら、コンテンツを自動的に変換し、あらゆるデバイスにストリーミングします。
独自のVPSでEmbyをホストすることで、24時間365日の可用性、リモートストリーミング向けのエンタープライズ級のアップロード速度、そして複数の同時視聴者に対応する専用のトランスコーディングリソースを提供します。メディアライブラリとメタデータは完全にあなたの管理下に置かれ、再生やストレージを制限するサブスクリプション階層は一切ありません。
Embyの主な機能
自動トランスコーディング
リアルタイムのビデオおよびオーディオ変換により、元のファイル形式やクライアントの機能に関わらず、あらゆるデバイスでスムーズな再生が保証されます。
「ライブTVとDVR」
内蔵DVRでライブテレビを視聴し、録画を予約することで、従来のケーブルテレビ契約を自己管理型ソリューションに置き換えることができます。
「モバイル同期」
スマートフォンやタブレットにメディアをダウンロードしてオフラインで視聴することで、インターネット接続がない場合でもコンテンツにアクセスできます。
「ペアレンタルコントロール」
すべての家族のために、安全で年齢に適したメディア環境を作成するため、ユーザーごとのコンテンツ制限と視聴スケジュールを設定します。
複数ライブラリのサポート
豊富なメタデータ、アートワーク、評価を自動的に取得し、映画、テレビ番組、音楽、写真をそれぞれのライブラリに整理できます。
HostingerでEmbyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。