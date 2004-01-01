1クリックインストールでTududiのデプロイ
CalDAV同期、繰り返しタスク、およびOIDC認証機能を備えたセルフホスト型のタスクおよびプロジェクトマネージャー。
Tududi向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Tududiの活用例
Tududiは、タスク、プロジェクト、エリア、メモを整理された階層構造で管理するためのセルフホスト型生産性アプリケーションです。完全な繰り返しタスクエンジン、CalDAV同期（tasks.org、Appleリマインダー、Thunderbird）、タスク作成と日次ダイジェストのためのTelegram連携、チーム展開のためのオプションのOIDC/SSOを備え、基本的なToDoリストを超えています。インターフェースは24言語とダーク/ライトモードに対応しています。
Tududiをセルフホストすることで、タスクデータは完全に自身のサーバー上に保持されます。サブスクリプション、データマイニング、プロジェクトやメモへの第三者アクセスは一切ありません。SQLiteで動作するため、別途データベースサービスを管理する必要はありません。1つのコンテナと2つのボリュームで、HTTPS経由で生産性ツールが稼働します。
Tududiの主な機能
プロジェクトと領域の階層
プロジェクト内でタスクを整理し、プロジェクトをエリアにグループ化し、サブタスクの進捗を追跡します。これらすべてを、単一のクリーンなインターフェースで行えます。
「CalDAV同期」
任意のCalDAV互換クライアント（tasks.org、Appleリマインダー、Thunderbirdなど）と、タスクを双方向で同期できます。
定期タスクエンジン
タスクを毎日、毎週、毎月、またはカスタムパターンで繰り返すようにスケジュールし、将来のインスタンスを自動的に生成します。
「テレグラム」連携
ウェブインターフェースを開かずに、Telegramボットを介してタスクを作成し、毎日のダイジェストサマリーを受け取ります。
「OIDCとSSO対応」
チームデプロイメントでは、Google、Okta、Keycloak、Azure AD、または任意のOpenID Connectプロバイダーで認証できます。
HostingerでTududiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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