Tududiは、タスク、プロジェクト、エリア、メモを整理された階層構造で管理するためのセルフホスト型生産性アプリケーションです。完全な繰り返しタスクエンジン、CalDAV同期（tasks.org、Appleリマインダー、Thunderbird）、タスク作成と日次ダイジェストのためのTelegram連携、チーム展開のためのオプションのOIDC/SSOを備え、基本的なToDoリストを超えています。インターフェースは24言語とダーク/ライトモードに対応しています。

Tududiをセルフホストすることで、タスクデータは完全に自身のサーバー上に保持されます。サブスクリプション、データマイニング、プロジェクトやメモへの第三者アクセスは一切ありません。SQLiteで動作するため、別途データベースサービスを管理する必要はありません。1つのコンテナと2つのボリュームで、HTTPS経由で生産性ツールが稼働します。