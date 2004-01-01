Maybeは、元々はベンチャー支援を受けたスタートアップとして構築され、その後AGPLv3ライセンスの下でリリースされた、完全オープンソースの個人向け家計・資産管理プラットフォームです。銀行口座、投資ポートフォリオ、不動産、負債を一つのダッシュボードに統合し、純資産の追跡、取引の分類、予算計画が可能です。オプションのOpenAI連携により、AIを活用した財務分析機能が追加されますが、これは必須ではありません。

Maybeを自身のVPSにデプロイすることで、機密性の高い金融データが第三者のサーバーを経由することはなく、定期的なSaaS料金を回避でき、商用プラットフォームでは制限される完全なエクスポート機能とカスタマイズ機能を保持できます。