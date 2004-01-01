1クリックインストールでのMaybeデプロイ
財務データをすべてサーバー上に保持する、個人向けの家計 / 資産管理アプリケーション（オープンソース）です。
Maybe向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Maybeの活用例
Maybeは、元々はベンチャー支援を受けたスタートアップとして構築され、その後AGPLv3ライセンスの下でリリースされた、完全オープンソースの個人向け家計・資産管理プラットフォームです。銀行口座、投資ポートフォリオ、不動産、負債を一つのダッシュボードに統合し、純資産の追跡、取引の分類、予算計画が可能です。オプションのOpenAI連携により、AIを活用した財務分析機能が追加されますが、これは必須ではありません。
Maybeを自身のVPSにデプロイすることで、機密性の高い金融データが第三者のサーバーを経由することはなく、定期的なSaaS料金を回避でき、商用プラットフォームでは制限される完全なエクスポート機能とカスタマイズ機能を保持できます。
Maybeの主な機能
純資産追跡
過去の傾向と多通貨サポートに対応した1つのダッシュボードで、すべての口座と資産を集約します。
投資ポートフォリオ
主要な証券会社からの自動同期とリアルタイム更新により、株式、暗号資産、その他の投資を監視します。
取引分類
スマートなルールとオプションのAIによる自動化により、手作業なしで支出が分類され、予算を正確に保つことができます。
完全なデータプライバシー対策
財務データはVPS上のみに存在し、第三者によるアクセス、広告分析、SaaSのサブスクリプション料金は一切かかりません。
AI金融インサイト
独自のOpenAI APIキーをご利用いただくことで、会話形式の金融アドバイスや自動分類の提案を有効にできます。
HostingerでMaybeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。