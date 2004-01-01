COPS（Calibre OPDS PHP Server）は、Calibreに内蔵されているコンテンツサーバーに代わる、高速で読み取り専用の代替手段です。既存のCalibreライブラリ（標準の metadata.db ファイル）を、ブラウザ向けのシンプルなHTMLインターフェースと、Moon+ Reader、KyBook、Aldiko、Marvinなどの電子書籍リーダー向けのOPDSフィードを通じて公開します。独自のデータベースを持たないプレーンなPHPで動作するため、控えめなハードウェアでも応答性を維持し、数秒で起動します。

VPSでCOPSをセルフホストすることで、モバイル電子書籍リーダーはCalibreデスクトップインスタンスを実行し続けることなく高速なカタログエンドポイントを利用でき、完全な管理UIとは別に読み取り専用の公開カタログを求めるユーザーにとってはCalibre-Webと自然に連携します。