COPSの1クリックデプロイ
Calibre電子書籍ライブラリ用の軽量なPHP OPDSおよびHTMLサーバーで、共有ホスティングと低リソース環境向けに最適化されています。
COPS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
COPSの活用例
COPS（Calibre OPDS PHP Server）は、Calibreに内蔵されているコンテンツサーバーに代わる、高速で読み取り専用の代替手段です。既存のCalibreライブラリ（標準の
metadata.dbファイル）を、ブラウザ向けのシンプルなHTMLインターフェースと、Moon+ Reader、KyBook、Aldiko、Marvinなどの電子書籍リーダー向けのOPDSフィードを通じて公開します。独自のデータベースを持たないプレーンなPHPで動作するため、控えめなハードウェアでも応答性を維持し、数秒で起動します。
VPSでCOPSをセルフホストすることで、モバイル電子書籍リーダーはCalibreデスクトップインスタンスを実行し続けることなく高速なカタログエンドポイントを利用でき、完全な管理UIとは別に読み取り専用の公開カタログを求めるユーザーにとってはCalibre-Webと自然に連携します。
COPSの主な機能
ネイティブ OPDS フィード
組み込みのOPDS 1.1カタログにより、モバイル読書アプリは追加設定なしでCalibreライブラリから閲覧、検索、ダウンロードできます。
カリブルmetadata.dbを読み込む
Calibreが使用するのと同じSQLiteデータベースを直接指します。インインポート、ライブラリの重複、同期ステップは不要です。
軽量フットプリント
外部データベースを使用しない純粋なPHPであるため、小規模なVPSプランでも高速に動作し、数千ものタイトルを持つライブラリを処理できます。
「ブラウザ内リーダー」
Monocleを介してブラウザでEPUBファイルを直接読み込むため、ユーザーは最初にダウンロードすることなく書籍を試読できます。
カスタムテーマと設定
local.php を介してインスタンスごとに調整可能です。テーマを選択し、ページサイズを設定し、アクセスを制限し、または複数のデータベースを一度に公開できます。
HostingerでCOPSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。