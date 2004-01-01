Jelly-Clipperは、JellyfinのオープンソースのWebコンパニオンであり、メディアライブラリ内のあらゆる瞬間を共有可能なクリップに変えるものです。Jellyfinの動画URLを貼り付け、開始点と終了点を選択すると、Jelly-Clipperはライブラリと一緒に保存され、インスタンス上の認証されたすべてのJellyfinユーザーがアクセスできる永続的なクリップを生成します。

VPSでJelly-Clipperをセルフホストすると、クリップ、ダウンロードされたソースファイル、およびSQLiteデータベースを、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。サードパーティへのアップロードや公開共有サービスは不要で、保持期間よりも古いキャッシュされたオリジナルをパージすることでストレージを自動的に解放するスケジュールされたcronジョブも備わっています。