Jelly-Clipperの1クリックインストール
Jellyfin向けのセルフホスト型コンパニオンアプリで、メディアライブラリからビデオクリップを作成、共有、管理できます。
Jelly-Clipper向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Jelly-Clipperの活用例
Jelly-Clipperは、JellyfinのオープンソースのWebコンパニオンであり、メディアライブラリ内のあらゆる瞬間を共有可能なクリップに変えるものです。Jellyfinの動画URLを貼り付け、開始点と終了点を選択すると、Jelly-Clipperはライブラリと一緒に保存され、インスタンス上の認証されたすべてのJellyfinユーザーがアクセスできる永続的なクリップを生成します。
VPSでJelly-Clipperをセルフホストすると、クリップ、ダウンロードされたソースファイル、およびSQLiteデータベースを、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。サードパーティへのアップロードや公開共有サービスは不要で、保持期間よりも古いキャッシュされたオリジナルをパージすることでストレージを自動的に解放するスケジュールされたcronジョブも備わっています。
Jelly-Clipperの主な機能
「URLベースのクリッピング」
Jellyfinの動画URLを貼り付け、開始時刻と終了時刻を定義すると、ブラウザを離れることなくクリップを生成できます。
「Jellyfin 認証」
Jellyfinユーザーアカウントを再利用するため、Jellyfinインスタンスのメンバーのみがクリップの表示、作成、管理を行うことができます。
「永久クリップライブラリ」
保存されたクリップは、各ユーザープロフィールに無期限に保持され、インスタンスの他のユーザーがアクセス可能な共有リンクが提供されます。
「スマートローカル再生」
元のメディアファイルがローカルにマウントされていることを検知し、不要なダウンロードやトランスコードをスキップして直接再生します。
自動クリーンアップ
設定可能なcronジョブは、保持期間が経過した後にダウンロードされたソースファイルを削除し、ビデオの容量が管理下に保たれるようにします。
HostingerでJelly-Clipperを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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