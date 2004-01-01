Cassandra Reaperは、シングルデータセンターおよびマルチサイトクラスター全体でApache Cassandraの修復をオーケストレーションするための、事実上のオープンソースツールです。元々Spotifyで作成され、The Last Pickleによって保守されているReaperは、大規模な修復を管理可能な単位に分割し、ノード間で機会的に実行し、障害発生後も安全に再開します。これにより、脆弱なcron駆動のnodetoolスクリプトが、ステートフルで監視可能なワークフローに置き換えられます。

VPSでReaperをセルフホストすることで、オペレーターはWeb UI、REST API、およびメトリクスエンドポイントを備えた専用のコントロールプレーンを利用できます。このデプロイメントにはApache Cassandraノードがバンドルされているため、すぐに接続し、修復をスケジュールして実行できます。その後、必要に応じてJMX経由で追加の本番クラスターを登録できます。