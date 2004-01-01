Cassandra Reaperの1クリックインストール
Apache Cassandraクラスターを健全かつ一貫性のある状態に保つための一元化されたリペアスケジューラとWeb UIです。
Cassandra Reaper向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Cassandra Reaperの活用例
Cassandra Reaperは、シングルデータセンターおよびマルチサイトクラスター全体でApache Cassandraの修復をオーケストレーションするための、事実上のオープンソースツールです。元々Spotifyで作成され、The Last Pickleによって保守されているReaperは、大規模な修復を管理可能な単位に分割し、ノード間で機会的に実行し、障害発生後も安全に再開します。これにより、脆弱なcron駆動のnodetoolスクリプトが、ステートフルで監視可能なワークフローに置き換えられます。
VPSでReaperをセルフホストすることで、オペレーターはWeb UI、REST API、およびメトリクスエンドポイントを備えた専用のコントロールプレーンを利用できます。このデプロイメントにはApache Cassandraノードがバンドルされているため、すぐに接続し、修復をスケジュールして実行できます。その後、必要に応じてJMX経由で追加の本番クラスターを登録できます。
Cassandra Reaperの主な機能
セグメント修理
修復を小さな範囲に分割し、ノード間で機会的に実行することで、クラスターの過負荷を避けます。
修理スケジュール
設定可能な強度、並列度、セグメント数で、キースペースごとに定期的な修復をスケジュールします。
マルチクラスター制御
単一のWeb UIとREST APIから、複数のCassandraクラスターの修理を登録し、管理します。
一時停止 / 再開
進行状況を失うことなく、ステートフルな修復実行を一時停止、再開、再起動後に復旧させることができます。
メトリクスと可観測性
組み込みのDropwizardメトリクスは、修復の進行状況、セグメントのステータス、およびJMXクラスターの健全性を監視のために公開します。
HostingerでCassandra Reaperを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
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