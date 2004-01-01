Whishperは、OpenAI Whisperをローカルで実行することで、音声をいかなるサードパーティサービスにも送信することなく、高精度な音声認識を実現するオープンソースの文字起こしおよび字幕作成スイートです。メディアファイルをアップロードしたり、yt-dlpがサポートする任意のURLを貼り付けたりするだけで、Whishperは文字起こし、翻訳、字幕編集をすべて一か所で処理します。これらすべてが洗練されたウェブUIを通じて行われます。

Whishperをセルフホストすることで、機密性の高い録音（インタビュー、会議、講義、顧客との通話など）を完全に自身のインフラストラクチャ内に保持できます。バンドルされているLibreTranslateエンジンは、数十の言語に対応したオフライン機械翻訳機能を追加し、統合された字幕エディターを使用すると、ブラウザを離れることなく、タイミングの微調整、セグメントの分割、SRT、VTT、TXT、またはJSON形式でのエクスポートが可能です。