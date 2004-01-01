Whishperのワンクリックインストール
Whisper、翻訳、編集をすべてご自身のサーバー上で実行する、セルフホスト型の音声文字起こしおよび字幕作成スイートです。
Whishper向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Whishperの活用例
Whishperは、OpenAI Whisperをローカルで実行することで、音声をいかなるサードパーティサービスにも送信することなく、高精度な音声認識を実現するオープンソースの文字起こしおよび字幕作成スイートです。メディアファイルをアップロードしたり、yt-dlpがサポートする任意のURLを貼り付けたりするだけで、Whishperは文字起こし、翻訳、字幕編集をすべて一か所で処理します。これらすべてが洗練されたウェブUIを通じて行われます。
Whishperをセルフホストすることで、機密性の高い録音（インタビュー、会議、講義、顧客との通話など）を完全に自身のインフラストラクチャ内に保持できます。バンドルされているLibreTranslateエンジンは、数十の言語に対応したオフライン機械翻訳機能を追加し、統合された字幕エディターを使用すると、ブラウザを離れることなく、タイミングの微調整、セグメントの分割、SRT、VTT、TXT、またはJSON形式でのエクスポートが可能です。
Whishperの主な機能
ローカルWhisper文字起こし
FasterWhisperを搭載し、外部API呼び出しや分単位の料金なしで、ご自身のハードウェアで音声と動画を文字起こしできます。
URLとファイルの取り込み
ファイルを直接ドロップするか、yt-dlpがサポートする任意のURL（YouTube、ポッドキャスト、直接リンクなど）を貼り付けると、Whishperがそれを取得して文字起こしします。
「オフライン翻訳」
バンドルされているLibreTranslateエンジンは、テキストを商用翻訳APIに送信することなく、転写を数十の言語に翻訳します。
組み込み字幕エディター
タイミングの編集、セグメントの分割または挿入を行い、音声再生中にプレーヤーがアクティブな行をハイライト表示する間、CPS警告をライブで確認できます。
複数のエクスポート形式
完了した文字起こしをSRT、VTT、TXT、またはJSON形式でダウンロードするか、生テキストを直接クリップボードにコピーできます。
CPUとGPUプロファイル
標準CPUインスタンスでそのまま動作し、対応ハードウェアではNVIDIA GPUアクセラレーションをサポートすることで、文字起こしを大幅に高速化します。
HostingerでWhishperを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
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