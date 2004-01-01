Whishperが最大70％オフ

Whishperのワンクリックインストール

Whisper、翻訳、編集をすべてご自身のサーバー上で実行する、セルフホスト型の音声文字起こしおよび字幕作成スイートです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,409/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Whishperのワンクリックインストール

Whishper向けVPSプランの料金表

一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Whishperの活用例

Whishperは、OpenAI Whisperをローカルで実行することで、音声をいかなるサードパーティサービスにも送信することなく、高精度な音声認識を実現するオープンソースの文字起こしおよび字幕作成スイートです。メディアファイルをアップロードしたり、yt-dlpがサポートする任意のURLを貼り付けたりするだけで、Whishperは文字起こし、翻訳、字幕編集をすべて一か所で処理します。これらすべてが洗練されたウェブUIを通じて行われます。

Whishperをセルフホストすることで、機密性の高い録音（インタビュー、会議、講義、顧客との通話など）を完全に自身のインフラストラクチャ内に保持できます。バンドルされているLibreTranslateエンジンは、数十の言語に対応したオフライン機械翻訳機能を追加し、統合された字幕エディターを使用すると、ブラウザを離れることなく、タイミングの微調整、セグメントの分割、SRT、VTT、TXT、またはJSON形式でのエクスポートが可能です。

早速始める
{name}の活用例

Whishperの主な機能

ローカルWhisper文字起こし

FasterWhisperを搭載し、外部API呼び出しや分単位の料金なしで、ご自身のハードウェアで音声と動画を文字起こしできます。

URLとファイルの取り込み

ファイルを直接ドロップするか、yt-dlpがサポートする任意のURL（YouTube、ポッドキャスト、直接リンクなど）を貼り付けると、Whishperがそれを取得して文字起こしします。

「オフライン翻訳」

バンドルされているLibreTranslateエンジンは、テキストを商用翻訳APIに送信することなく、転写を数十の言語に翻訳します。

組み込み字幕エディター

タイミングの編集、セグメントの分割または挿入を行い、音声再生中にプレーヤーがアクティブな行をハイライト表示する間、CPS警告をライブで確認できます。

複数のエクスポート形式

完了した文字起こしをSRT、VTT、TXT、またはJSON形式でダウンロードするか、生テキストを直接クリップボードにコピーできます。

CPUとGPUプロファイル

標準CPUインスタンスでそのまま動作し、対応ハードウェアではNVIDIA GPUアクセラレーションをサポートすることで、文字起こしを大幅に高速化します。

HostingerでWhishperを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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9router

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マルチエージェント連携機能と永続メモリを備えたAIエージェントフレームワーク（オープンソース）

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RAG、エージェント、ワークフローを活用したLLMアプリケーション構築向けプラットフォーム（オープンソース）

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