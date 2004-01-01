Apache Solr は、Apache Lucene をベースに構築された、実績のあるオープンソース検索プラットフォームです。世界中の何千もの組織で利用されています。全文検索、ファセットブラウジング、ヒットハイライト、空間検索、リッチドキュメント処理を扱います。これらはすべて、あらゆる言語やフレームワークで動作する REST API を介して提供されます。

独自の VPS で Solr をセルフホストすることで、クエリごとの料金やベンダーロックインなしで、検索インフラストラクチャ、データプライバシー、パフォーマンスチューニングを完全に制御できます。サイト検索、Eコマースの製品検索、または企業ドキュメントの検索が必要な場合でも、Solr の成熟したエコシステムと拡張可能なスキーマは、実証済みの基盤となります。