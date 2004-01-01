Apache Solrのワンクリックインストール
あらゆるアプリケーション向けに、全文検索、ファセットナビゲーション、リアルタイムインデックス作成を実現するエンタープライズグレードのオープンソース検索プラットフォームです。
Apache Solr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache Solrの活用例
Apache Solr は、Apache Lucene をベースに構築された、実績のあるオープンソース検索プラットフォームです。世界中の何千もの組織で利用されています。全文検索、ファセットブラウジング、ヒットハイライト、空間検索、リッチドキュメント処理を扱います。これらはすべて、あらゆる言語やフレームワークで動作する REST API を介して提供されます。
独自の VPS で Solr をセルフホストすることで、クエリごとの料金やベンダーロックインなしで、検索インフラストラクチャ、データプライバシー、パフォーマンスチューニングを完全に制御できます。サイト検索、Eコマースの製品検索、または企業ドキュメントの検索が必要な場合でも、Solr の成熟したエコシステムと拡張可能なスキーマは、実証済みの基盤となります。
Apache Solrの主な機能
「全文検索」
トークン化、ステミング、シノニム、および関連性チューニングを備えたルーセン搭載のテキスト分析は、大規模なドキュメントコレクション全体で正確な結果を提供します。
ファセットナビゲーション
ネイティブファセット機能により、ユーザーはカテゴリ、価格、日付、または任意のインデックス付きフィールドで絞り込むことができます。これは、eコマースやコンテンツフィルタリングインターフェースの背後にある標準的なエンジンです。
リアルタイムインデックス
インデックスにコミットされたドキュメントは数秒以内に検索可能になり、新しい結果を必要とするアプリケーションに対して、ほぼリアルタイムの検索をサポートします。
リッチドキュメント処理
組み込みのApache Tika連携は、PDF、Word文書、HTML、および1,000種類以上のファイル形式からテキストを自動的に抽出およびインデックス化します。
「REST API」
JSON、XML、またはCSV形式のレスポンスを使用して、HTTP経由でインデックスのクエリと更新が可能です。どのスタックとも統合するのに、Solr固有のクライアントライブラリは必要ありません。
HostingerでApache Solrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。