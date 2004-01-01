Hollamaの1クリックインストールによるデプロイ
OllamaおよびOpenAIモデルとチャットするための、すべての会話をブラウザに保存する最小限のウェブインターフェースです。
Hollama向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Hollamaの活用例
Hollamaは、大規模言語モデルに特化したチャットクライアントで、ブラウザから1つ以上のOllamaサーバー、OpenAI互換のエンドポイント、またはその両方に同時に直接接続できます。中央データベース、アカウントシステム、テレメトリーは一切ありません。セッション、プロンプト、設定、APIキーはすべてブラウザのローカルストレージに保存され、UIをホストするサーバーに触れることはありません。
VPSでHollamaをセルフホストすると、小規模チームは、プライベートなOllamaモデルや共有のOpenAIキーと対話するための、単一の常時稼働URLを利用できます。このURLは、長文プロンプト、推論モデル、コードを多用する会話向けに設計された、クリーンなエディタースタイルのインターフェースを備えています。
Hollamaの主な機能
OllamaとOpenAI
ローカルのOllamaサーバー、OpenAI、またはOpenAI互換のエンドポイントに接続し、1つのセッション内でそれらを切り替えることができます。
マルチサーバーサポート
複数のOllamaおよびOpenAIサーバーを一度に登録し、アプリを再構成することなく各セッションを異なるバックエンドにルーティングします。
「ブラウザローカルストレージ」
すべてのセッション、プロンプト、設定、APIキーはブラウザのローカルストレージに保存されます。そのため、チャットがVPSやサードパーティのサーバーに置かれることはありません。
エディター品質のプロンプト
技術的な作業のために構築された、コードエディター機能、Markdownレンダリング、構文ハイライト、およびKaTeX数式表記を備えた大きなプロンプトフィールド。
推論とビジョン
画像入力に対応した推論モデルとビジョンモデルに最高のサポートを提供し、最新のOllamaおよびOpenAIリリースに最適です。
「インポート / エクスポート」
内蔵のインポートおよびエクスポートツールを使えば、セッションをバックアップしたり、デバイス間で移動したりできます。これにより、ブラウザのストレージがロックインされることはありません。
HostingerでHollamaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。