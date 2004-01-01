Hollamaは、大規模言語モデルに特化したチャットクライアントで、ブラウザから1つ以上のOllamaサーバー、OpenAI互換のエンドポイント、またはその両方に同時に直接接続できます。中央データベース、アカウントシステム、テレメトリーは一切ありません。セッション、プロンプト、設定、APIキーはすべてブラウザのローカルストレージに保存され、UIをホストするサーバーに触れることはありません。

VPSでHollamaをセルフホストすると、小規模チームは、プライベートなOllamaモデルや共有のOpenAIキーと対話するための、単一の常時稼働URLを利用できます。このURLは、長文プロンプト、推論モデル、コードを多用する会話向けに設計された、クリーンなエディタースタイルのインターフェースを備えています。