REDAXOの1クリックインストール
柔軟なオープンソースのPHP CMSで、開発者はシンプルなサイトから複雑なポータルまで、ウェブサイトの出力コードを完全に制御できます。
REDAXO向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
REDAXOの活用例
REDAXOは、2004年から開発されているオープンソースのPHPコンテンツ管理システムで、開発者がウェブサイトの出力全体を完全に制御できます。固定されたHTML構造を強制する独善的なCMSとは異なり、REDAXOでは、最小限のランディングページから大規模な多言語ポータルまで、コンテンツがどのように入力され、レンダリングされるかを正確に定義するカスタムモジュールを作成できます。
独自のVPSでREDAXOをセルフホストすることで、プラットフォーム料金やベンダーの制限なしに、コンテンツ、データ、カスタマイズを所有できます。このテンプレートはREDAXOとMariaDB 10.11を組み合わせ、初回起動時にCMSを自動インストールするため、すぐに管理パネルにログインして構築を開始できます。
REDAXOの主な機能
「カスタムコンテンツモジュール」
再利用可能なコンテンツモジュールを構築します。これにより、エディターがデータを入力する方法や、そのデータがHTMLでどのようにレンダリングされるかを正確に制御できます。フレームワークに縛られることはありません。
完全な出力コントロール
REDAXOは、マークアップに構造的な制約を課しません。これにより、開発者は各プロジェクトに合わせて調整された、クリーンでセマンティックなHTMLを生成できます。
多言語サポート
組み込みのclangサポートにより複数の言語にわたるコンテンツを管理できるため、REDAXOは国際的なウェブサイトや地域ごとのウェブサイトに自然に適合します。
アドオンエコシステム
REDAXOを、メディア管理、SEO、フォーム、認証など、多岐にわたる機能を提供する豊富なコミュニティアドオンのエコシステムを通じて拡張できます。
柔軟なテンプレートシステム
PHPで再利用可能なページテンプレートとレイアウトを定義し、フロントエンド開発者がプロジェクトを自由に構築できる柔軟性を提供します。
HostingerでREDAXOを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。