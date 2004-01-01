REDAXOは、2004年から開発されているオープンソースのPHPコンテンツ管理システムで、開発者がウェブサイトの出力全体を完全に制御できます。固定されたHTML構造を強制する独善的なCMSとは異なり、REDAXOでは、最小限のランディングページから大規模な多言語ポータルまで、コンテンツがどのように入力され、レンダリングされるかを正確に定義するカスタムモジュールを作成できます。

独自のVPSでREDAXOをセルフホストすることで、プラットフォーム料金やベンダーの制限なしに、コンテンツ、データ、カスタマイズを所有できます。このテンプレートはREDAXOとMariaDB 10.11を組み合わせ、初回起動時にCMSを自動インストールするため、すぐに管理パネルにログインして構築を開始できます。