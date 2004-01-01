EdgeDBのワンクリックインストール
PostgreSQLを基盤とした次世代のグラフ / リレーショナル型データベースで、最新のクエリ言語と直感的なデータモデルを備えています。
EdgeDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
EdgeDBの活用例
EdgeDBは、リレーショナルパラダイムを再考したオープンソースデータベースです。PostgreSQLの実績あるエンジンを基盤として構築されており、豊富なオブジェクトリレーショナルデータモデル、スキーマ継承、そしてSQLよりも表現力が高く安全なクエリ言語であるEdgeQLを導入しています。開発者は、計算プロパティ、リンクプロパティ、および手動でのスキーマ管理を不要にする組み込みのマイグレーションツールから恩恵を受けられます。
独自のVPSでEdgeDBをセルフホストすることで、データベース構成、リソース割り当て、データレジデンシーを完全に制御できます。ワークロードに合わせてPostgreSQLの設定を調整したり、カスタムバックアップ戦略を実装したり、マネージドデータベースサービスの制約なしにインフラストラクチャと統合したりできます。
EdgeDBの主な機能
EdgeQL クエリ言語
直感的な構文、構成可能な式、そして複雑な複数結合クエリを不要にする強力なオブジェクトグラフトラバーサルを備えた、SQLに代わるモダンな選択肢です。
オブジェクトリレーショナルモデル
継承と算出プロパティを備えたオブジェクト型を使用してスキーマを定義し、アプリケーションコードとデータベース層間のインピーダンスミスマッチを削減します。
自動移行
スキーマ定義からスキーママイグレーションを自動的に生成し、適用することで、手書きのALTER TABLEスクリプトやマイグレーションのずれを排除します。
「Web管理者UI」
追加ツールをインストールすることなく、スキーマの探索、インタラクティブなクエリ、データ視覚化を行うためのブラウザベースの組み込みインターフェースです。
型安全なクライアントライブラリ
TypeScript、Python、Go 用の公式クエリビルダーは、EdgeDBスキーマから直接、完全に型安全なデータベースアクセスコードを生成します。
HostingerでEdgeDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。