EdgeDBは、リレーショナルパラダイムを再考したオープンソースデータベースです。PostgreSQLの実績あるエンジンを基盤として構築されており、豊富なオブジェクトリレーショナルデータモデル、スキーマ継承、そしてSQLよりも表現力が高く安全なクエリ言語であるEdgeQLを導入しています。開発者は、計算プロパティ、リンクプロパティ、および手動でのスキーマ管理を不要にする組み込みのマイグレーションツールから恩恵を受けられます。

独自のVPSでEdgeDBをセルフホストすることで、データベース構成、リソース割り当て、データレジデンシーを完全に制御できます。ワークロードに合わせてPostgreSQLの設定を調整したり、カスタムバックアップ戦略を実装したり、マネージドデータベースサービスの制約なしにインフラストラクチャと統合したりできます。