WeKnoraの1クリックインストール
ドキュメントを、クエリ可能なRAG、推論エージェント、自己保守型Wikiへと変換するオープンソースのLLM知識プラットフォーム。
WeKnora向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
WeKnoraの活用例
WeKnoraは、Tencentが提供するオープンソースのLLM搭載知識フレームワークです。これは、散在するドキュメントを、クエリ可能で推論能力のある知識アセットに変換します。RAGベースの質問応答、多段階推論のためのReActエージェント、そして生のドキュメントをインタラクティブな知識グラフを備えた自己維持型のマークダウン知識ベースに蒸留するWikiモードを組み合わせています。
独自のVPSでWeKnoraをセルフホストすることで、独自のドキュメント、埋め込み、会話履歴を完全に管理下に置くことができます。OpenAI、DeepSeek、Qwen、Claude、またはローカルのOllamaモデルなど、20以上のLLMプロバイダーのいずれかに接続し、機密データをサードパーティサービスに送信することなく、複数のベクトルバックエンドから選択できます。
WeKnoraの主な機能
「ウィキモード」
エージェントは、生のドキュメントを、概念間の関係性を閲覧するための対話型ナレッジグラフを備えた自己保守型のMarkdownナレッジベースに抽出します。
ReAct エージェント
多段階推論エージェントは、シングルショットRAGでは回答できない複雑なクエリに対応するため、検索、MCPツール、ウェブ検索を自律的に連携させます。
深層文書解析
レイアウト認識型抽出は、PDF、Word、Excel、PowerPoint、スキャン画像といった10種類以上の形式を、テーブル、図、構造を保持しながら抽出します。
マルチLLMサポート
OpenAI、DeepSeek、Qwen、Claude、およびローカルのOllamaモデルを含む20以上のLLMプロバイダーを、単一のベンダーに縛られたり、再インデックスしたりすることなく接続します。
知識グラフ検索
オプションのGraphRAGおよびNeo4j統合により、フラットなベクトル検索がサポートする範囲を超えた、ドキュメント間の推論および関係クエリが可能になります。
「連携の自動同期」
Feishu、Notion、Yuqueから直接ドキュメントを取り込み、チームがすでに使用しているシステムとナレッジベースを連携させます。
HostingerでWeKnoraを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。