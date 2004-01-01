WeKnoraは、Tencentが提供するオープンソースのLLM搭載知識フレームワークです。これは、散在するドキュメントを、クエリ可能で推論能力のある知識アセットに変換します。RAGベースの質問応答、多段階推論のためのReActエージェント、そして生のドキュメントをインタラクティブな知識グラフを備えた自己維持型のマークダウン知識ベースに蒸留するWikiモードを組み合わせています。

独自のVPSでWeKnoraをセルフホストすることで、独自のドキュメント、埋め込み、会話履歴を完全に管理下に置くことができます。OpenAI、DeepSeek、Qwen、Claude、またはローカルのOllamaモデルなど、20以上のLLMプロバイダーのいずれかに接続し、機密データをサードパーティサービスに送信することなく、複数のベクトルバックエンドから選択できます。