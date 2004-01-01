Centrifugoは、WebSocket、HTTPストリーミング、Server-Sent Events、WebTransport、gRPCを介して接続されたユーザーにインスタントメッセージを配信する、オープンソースの言語非依存型リアルタイムメッセージングサーバーです。言語やフレームワークに関わらず、あらゆるバックエンドがシンプルなHTTPまたはgRPC APIを介してメッセージを公開できるため、既存のアプリケーションを書き換えることなくリアルタイム機能を追加することが容易になります。

VPSでCentrifugoをセルフホストすることで、PusherやAblyのような商用リアルタイムサービスが課すメッセージごと、接続ごとの料金が不要になり、スケーリング、データルーティング、セキュリティ設定を完全に制御できるようになります。