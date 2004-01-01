1クリックインストールでのCentrifugoデプロイ
WebSocketおよびpub/subメッセージングを使用してライブアプリケーションを構築するための、スケーラブルなリアルタイムメッセージングサーバーです。
Centrifugo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Centrifugoの活用例
Centrifugoは、WebSocket、HTTPストリーミング、Server-Sent Events、WebTransport、gRPCを介して接続されたユーザーにインスタントメッセージを配信する、オープンソースの言語非依存型リアルタイムメッセージングサーバーです。言語やフレームワークに関わらず、あらゆるバックエンドがシンプルなHTTPまたはgRPC APIを介してメッセージを公開できるため、既存のアプリケーションを書き換えることなくリアルタイム機能を追加することが容易になります。
VPSでCentrifugoをセルフホストすることで、PusherやAblyのような商用リアルタイムサービスが課すメッセージごと、接続ごとの料金が不要になり、スケーリング、データルーティング、セキュリティ設定を完全に制御できるようになります。
Centrifugoの主な機能
言語非依存の統合
どのバックエンドでも、シンプルなHTTPまたはgRPC APIを通じてメッセージを公開できます。そのため、既存のテクノロジースタックを変更することなく、リアルタイム機能を追加できます。
メッセージ履歴と復元
チャネルごとに最近のメッセージを保存し、再接続するクライアントに、見逃したイベントを自動的に再生し、一時的な切断中のデータ損失を防ぎます。
横向き拡張性
Redisを基盤とするエンジンにより、ユーザーベースの成長に合わせて複数のCentrifugoノードを稼働させ、数百万の同時接続を処理できます。
プレゼンストラッキング
各チャンネルでオンラインのユーザーを追跡し、参加/退出イベントをブロードキャストすることで、入力インジケーターやアクティブユーザーリストなどの機能を有効にします。
組み込み管理パネル
個別の可観測性ツールを設定することなく、「Web管理UI」を通じて、接続、チャネル、メッセージフローをリアルタイムで監視できます。
HostingerでCentrifugoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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