Remminaの1クリックインストール
RDP、VNC、SSH、SPICEに対応し、どのウェブブラウザからでもアクセス可能なマルチプロトコルのリモートデスクトップクライアント
Remmina向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Remminaの活用例
Remminaは、ブラウザベースのインターフェースを通じて提供される単一のアプリケーション内で、RDP、VNC、SSH、SPICEプロトコルをサポートする多機能なリモートデスクトップクライアントです。VPS上でRemminaをコンテナ化することで、ネイティブクライアントのインストールやデバイスごとのソフトウェア設定を行うことなく、管理されたラップトップ、タブレット、公共のコンピューターなど、あらゆるデバイスからWindowsサーバー、Linuxデスクトップ、仮想マシンにアクセスできるようになります。
VPS上でRemminaを一元化することで、接続プロファイルと認証情報がエンドポイントデバイスに分散されるのではなく、管理されたインフラストラクチャに保存される安全なジャンプホストが作成されます。チームは、すべてのリモートシステムへの共有され一貫して構成されたアクセスから恩恵を受け、新しいメンバーは個別の設定なしに、必要なすべてのサーバーにすぐに接続できます。
Remminaの主な機能
マルチプロトコルアクセス
RDP、VNC、SSH、またはSPICE経由で同じインターフェースから接続し、Windowsサーバー、Linuxデスクトップ、KVM仮想マシンを一箇所で網羅します。
ブラウザベースのインターフェース
ウェブブラウザを備えたあらゆるデバイスからリモートシステムにアクセスできます。管理対象のノートパソコン、タブレット、または共有ワークステーションにネイティブクライアントのインストールは不要です。
「保存済み接続プロファイル」
すべてのリモートシステムについて、接続の詳細と認証情報を保存することで、チームはホスト名や認証データを再入力することなく、即座に接続できます。
クリップボードとファイル転送
クリップボードのコンテンツを共有し、サポートされているプロトコルを介してローカルセッションとリモートシステム間でファイルを転送することで、シームレスなマシン間ワークフローを実現します。
集中型認証情報ストレージ
紛失、盗難、または侵害される可能性のあるエンドポイントデバイス上ではなく、安全なVPSインフラストラクチャ上にリモートアクセスパスワードを保管してください。
HostingerでRemminaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。