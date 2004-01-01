Remminaは、ブラウザベースのインターフェースを通じて提供される単一のアプリケーション内で、RDP、VNC、SSH、SPICEプロトコルをサポートする多機能なリモートデスクトップクライアントです。VPS上でRemminaをコンテナ化することで、ネイティブクライアントのインストールやデバイスごとのソフトウェア設定を行うことなく、管理されたラップトップ、タブレット、公共のコンピューターなど、あらゆるデバイスからWindowsサーバー、Linuxデスクトップ、仮想マシンにアクセスできるようになります。

VPS上でRemminaを一元化することで、接続プロファイルと認証情報がエンドポイントデバイスに分散されるのではなく、管理されたインフラストラクチャに保存される安全なジャンプホストが作成されます。チームは、すべてのリモートシステムへの共有され一貫して構成されたアクセスから恩恵を受け、新しいメンバーは個別の設定なしに、必要なすべてのサーバーにすぐに接続できます。