1クリックインストールによるBunkerMのデプロイ
ウェブダッシュボード、ACL管理、ライブ監視機能を備えたオールインワンのEclipse Mosquitto MQTTブローカー。
BunkerM向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
BunkerMの活用例
BunkerMは、Eclipse Mosquittoと完全な管理ダッシュボードを単一のコンテナにパッケージ化しています。これにより、手動で設定ファイルを編集したり、別途UIをインストールしたりすることなく、本番環境に対応したMQTTブローカーを利用できます。バンドルされたウェブインターフェースは、動的セキュリティ、クライアントおよびロールのACL、ライブトピック探索、再生機能付きメッセージ履歴を処理します。これらはすべて、公開されたすべてのメッセージをキャプチャするローカルのSQLiteストアによって支えられています。
独自のVPSでBunkerMをセルフホストすることで、デバイスのテレメトリー、ACLルール、および履歴メッセージを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。クライアント数は無制限で、メッセージごとの料金はかかりません。このイメージには、統計的異常検出器とローカル自動化エンジンがバンドルされており、cronベースの公開や条件ベースのウォッチャーに対応しています。これらはすべて、クラウドに依存することなくコンテナ内で実行されます。
BunkerMの主な機能
モスキート ウェブUI付き
Eclipse Mosquittoと完全な管理ダッシュボードを1つのコンテナに搭載し、MQTT 3.1.1およびMQTT 5に標準で対応しています。
「動的ACLエディター」
ブラウザから、きめ細かなパブリッシュおよびサブスクライブルールを設定してクライアント、ロール、グループを作成し、バックアップ用のJSONエクスポートおよびインポート機能も利用可能です。
「MQTTエクスプローラー」
ライブトピックツリーを閲覧し、QoSメタデータ付きの保持されたペイロードを検査し、ダッシュボードから直接メッセージを公開できます。
「メッセージ履歴と再生」
公開されたすべてのメッセージは、トピックフィルター、フリーテキスト検索、ワンクリックのリプレイアクションを備えたローカルのSQLiteストアに記録されます。
すばやい異常検知
ローカル統計エンジンは、公開頻度とトピックのベースラインを監視し、スパイク、ドリフト、予期せぬ沈黙に対してアラートを発生させます。
HostingerでBunkerMを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。