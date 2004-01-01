BunkerMは、Eclipse Mosquittoと完全な管理ダッシュボードを単一のコンテナにパッケージ化しています。これにより、手動で設定ファイルを編集したり、別途UIをインストールしたりすることなく、本番環境に対応したMQTTブローカーを利用できます。バンドルされたウェブインターフェースは、動的セキュリティ、クライアントおよびロールのACL、ライブトピック探索、再生機能付きメッセージ履歴を処理します。これらはすべて、公開されたすべてのメッセージをキャプチャするローカルのSQLiteストアによって支えられています。

独自のVPSでBunkerMをセルフホストすることで、デバイスのテレメトリー、ACLルール、および履歴メッセージを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。クライアント数は無制限で、メッセージごとの料金はかかりません。このイメージには、統計的異常検出器とローカル自動化エンジンがバンドルされており、cronベースの公開や条件ベースのウォッチャーに対応しています。これらはすべて、クラウドに依存することなくコンテナ内で実行されます。