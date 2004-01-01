DDNS Updaterの1クリック展開
40以上のDNSプロバイダー間でAレコードとAAAAレコードを同期させる、軽量なセルフホスト型動的DNSアップデーターです。
DDNS Updater向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DDNS Updaterの活用例
DDNS Updaterは、単一の設定ファイルから、Cloudflare、Gandi、Namecheap、Hetzner、OVH、Hurricane Electric、DuckDNS、Google Domainsなど40以上のDNSプロバイダー全体で、DNS AおよびAAAAレコードを正しいIPに維持するオープンソースのGoサービスです。これは、アウトバウンド接続のみを必要とするヘッドレスエージェントとして動作し、ブラウザビューが必要な場合は、コンテナログまたはSSHポートフォワード経由でアクセス可能な組み込みHTTPダッシュボードを介してステータスを確認できます。
独自のVPSでDDNS Updaterをセルフホストすることで、ホームルーター、IoTゲートウェイ、セカンダリサーバー、またはパブリックIPが変更されるその他のエンドポイントのDNSレコードを更新できる、安定した常時稼働のエージェントが得られます。プロバイダーの認証情報と更新ロジックはインフラストラクチャ内に留まり、1つのインスタンスで複数のドメインとプロバイダーにわたるレコードを並行して管理できます。
DDNS Updaterの主な機能
40以上のドメイン名プロバイダー
Cloudflare、Gandi、Namecheap、Hetzner、OVH、Google Domains、DuckDNS、NoIP、Hurricane Electric、その他数十以上のサービスで、単一のインスタンスからレコードを更新します。
定期的点検
設定可能なポーリング周期とクールダウン期間により、パブリックIPの取得とレコードの更新は、実際に必要な場合にのみ行われます。
IPv4 および IPv6
AレコードとAAAAレコードの両方を同時に追跡し、アップストリーム接続でいずれか一方のアドレスファミリーのみが利用可能な場合でも、適切にフォールバックします。
組み込みステータスダッシュボード
ローカル専用の読み取り専用ダッシュボードは、SSHポートフォワード経由でアクセスされた際に、現在のレコードステータス、最終更新時刻、観測されたIP、およびレコードごとのエラーを表示します。
マルチプロバイダーIP取得
パブリックIPは、複数のHTTPおよびDNSベースのプロバイダーを組み合わせることで解決されます。そのため、単一のアップストリーム障害によってすべての更新がブロックされることはありません。
shoutrrrによる通知
オプションのshoutrrr連携は、アップデートが失敗した場合、またはIPアドレスの変更が検出された場合に、Discord、Slack、Telegram、またはメールにアラートを送信します。
HostingerでDDNS Updaterを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。