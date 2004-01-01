DDNS Updaterが最大70％オフ

DDNS Updaterの1クリック展開

40以上のDNSプロバイダー間でAレコードとAAAAレコードを同期させる、軽量なセルフホスト型動的DNSアップデーターです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
DDNS Updaterの1クリック展開

DDNS Updater向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
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NVMeディスク容量：200GB
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

DDNS Updaterの活用例

DDNS Updaterは、単一の設定ファイルから、Cloudflare、Gandi、Namecheap、Hetzner、OVH、Hurricane Electric、DuckDNS、Google Domainsなど40以上のDNSプロバイダー全体で、DNS AおよびAAAAレコードを正しいIPに維持するオープンソースのGoサービスです。これは、アウトバウンド接続のみを必要とするヘッドレスエージェントとして動作し、ブラウザビューが必要な場合は、コンテナログまたはSSHポートフォワード経由でアクセス可能な組み込みHTTPダッシュボードを介してステータスを確認できます。

独自のVPSでDDNS Updaterをセルフホストすることで、ホームルーター、IoTゲートウェイ、セカンダリサーバー、またはパブリックIPが変更されるその他のエンドポイントのDNSレコードを更新できる、安定した常時稼働のエージェントが得られます。プロバイダーの認証情報と更新ロジックはインフラストラクチャ内に留まり、1つのインスタンスで複数のドメインとプロバイダーにわたるレコードを並行して管理できます。

早速申し込む
{name}の活用例

DDNS Updaterの主な機能

40以上のドメイン名プロバイダー

Cloudflare、Gandi、Namecheap、Hetzner、OVH、Google Domains、DuckDNS、NoIP、Hurricane Electric、その他数十以上のサービスで、単一のインスタンスからレコードを更新します。

定期的点検

設定可能なポーリング周期とクールダウン期間により、パブリックIPの取得とレコードの更新は、実際に必要な場合にのみ行われます。

IPv4 および IPv6

AレコードとAAAAレコードの両方を同時に追跡し、アップストリーム接続でいずれか一方のアドレスファミリーのみが利用可能な場合でも、適切にフォールバックします。

組み込みステータスダッシュボード

ローカル専用の読み取り専用ダッシュボードは、SSHポートフォワード経由でアクセスされた際に、現在のレコードステータス、最終更新時刻、観測されたIP、およびレコードごとのエラーを表示します。

マルチプロバイダーIP取得

パブリックIPは、複数のHTTPおよびDNSベースのプロバイダーを組み合わせることで解決されます。そのため、単一のアップストリーム障害によってすべての更新がブロックされることはありません。

shoutrrrによる通知

オプションのshoutrrr連携は、アップデートが失敗した場合、またはIPアドレスの変更が検出された場合に、Discord、Slack、Telegram、またはメールにアラートを送信します。

HostingerでDDNS Updaterを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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Atlas CMMS

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