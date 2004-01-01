Domain Lockerは、複数のレジストラにまたがるドメイン名を管理する開発者、企業、ITプロフェッショナル向けに構築されたセルフホスト型プラットフォームです。ポートフォリオ内のすべてのドメインについて、DNSレコード、SSL証明書の詳細、WHOISデータ、サブドメイン、IPアドレス情報を自動的に収集し、ドメインの状態と履歴を追跡するための一元的な場所を提供します。

アラート連携機能（メール、Webhook、Telegram、Signalなど）は、ドメインの有効期限の接近、DNSの変更、セキュリティ異常がインシデントになる前に通知します。インタラクティブな分析機能とコスト追跡機能がこの機能セットを補完し、Domain Lockerはドメイン資産を真剣に管理するすべての人にとって完全な運用ツールとなります。セルフホスティングにより、機密性の高いレジストラおよびDNSデータはすべてお客様の管理下に置かれます。