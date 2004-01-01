ドメインロッカーの1クリックインストール
DNS、SSL、WHOISの自動追跡機能を備え、ドメインポートフォリオを監視・管理するためのオープンソースプラットフォーム。
Domain Locker向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Domain Lockerの活用例
Domain Lockerは、複数のレジストラにまたがるドメイン名を管理する開発者、企業、ITプロフェッショナル向けに構築されたセルフホスト型プラットフォームです。ポートフォリオ内のすべてのドメインについて、DNSレコード、SSL証明書の詳細、WHOISデータ、サブドメイン、IPアドレス情報を自動的に収集し、ドメインの状態と履歴を追跡するための一元的な場所を提供します。
アラート連携機能（メール、Webhook、Telegram、Signalなど）は、ドメインの有効期限の接近、DNSの変更、セキュリティ異常がインシデントになる前に通知します。インタラクティブな分析機能とコスト追跡機能がこの機能セットを補完し、Domain Lockerはドメイン資産を真剣に管理するすべての人にとって完全な運用ツールとなります。セルフホスティングにより、機密性の高いレジストラおよびDNSデータはすべてお客様の管理下に置かれます。
Domain Lockerの主な機能
自動ドメイン監視
DNSレコード、SSL証明書、WHOISデータ、およびサブドメイン情報を継続的に収集するため、常にすべてのドメインの最新のビューを把握できます。
期限切れと変更アラート
ドメインの有効期限が近づいたとき、またはDNSレコードが予期せず変更されたときに、メール、Webhook、Telegram、またはSignal経由で通知を送信します。
セキュリティ監査
ドメイン設定を分析し、設定ミスがないか確認し、DNSと証明書の設定を強化するための具体的な改善策を提案します。
分析と履歴
インタラクティブなグラフとタイムラインは、ドメインの設定とパフォーマンスが時間の経過とともにどのように変化したかを示し、トラブルシューティングを容易にします。
コストと資産管理
購入価格、更新費用、および推定市場価値を記録することで、ドメインポートフォリオを金融資産として管理できます。
HostingerでDomain Lockerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。