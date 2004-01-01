アトラス CMMS の1クリックインストールによる導入
大規模な作業指示書、資産、予防保全スケジューリング向けのメンテナンス管理プラットフォーム（オープンソース）
Atlas CMMS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Atlas CMMSの活用例
Atlas CMMSは、施設、製造、医療、ホスピタリティ、公益事業の各チーム向けに構築された、セルフホスト型のコンピュータ化された保守管理システムです。これにより、作業指示、予防保守スケジュール、機器記録、部品在庫、サービスリクエストが一元化され、技術者と管理者はスプレッドシート、紙の記録、メールのスレッドをやりくりする代わりに、単一の信頼できる情報源を共有できます。
独自のVPSでセルフホストすることにより、機密性の高い資産データ、技術者記録、保守履歴をユーザーごとの料金やベンダーロックインなしで完全に管理下に置くことができます。バックエンドはSpring Bootが、ウェブアプリはReactがそれぞれ駆動し、付属のモバイルアプリにより、現場の技術者はオフラインで作業し、再接続時に同期できます。
Atlas CMMSの主な機能
作業指示管理
すべてのジョブと技術者ごとに、優先順位、時間記録、添付ファイル、および完全な履歴を付けて、作業指示書を作成し、割り当て、追跡します。
予防メンテナンス
定期的な点検をスケジュールし、メーターの読み取り値、時間間隔、または資産イベントに基づくトリガーから作業指示書の作成を自動化します。
資産および在庫の追跡
ダウンタイム指標、メンテナンス費用、在庫アラート付きの部品在庫、さらに自動発注書を含めて、機器をカタログ化します。
モバイルフィールドアプリ
ネイティブのiOSおよびAndroidアプリを使用すると、技術者は現場で直接、QRコードのスキャン、時間記録、写真撮影、および作業指示の完了を行うことができます。
分析とレポート
組み込みダッシュボードは、作業指示書の順守、設備の信頼性、ダウンタイムの傾向、労働力の活用、およびコスト分析を網羅しています。
HostingerでAtlas CMMSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。