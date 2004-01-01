Atlas CMMSが最大70％オフ

アトラス CMMS の1クリックインストールによる導入

大規模な作業指示書、資産、予防保全スケジューリング向けのメンテナンス管理プラットフォーム（オープンソース）

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019 /月
プランを選択
30日間の返金保証付き
アトラス CMMS の1クリックインストールによる導入

Atlas CMMS向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019 /月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409 /月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039 /月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069 /月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Atlas CMMSの活用例

Atlas CMMSは、施設、製造、医療、ホスピタリティ、公益事業の各チーム向けに構築された、セルフホスト型のコンピュータ化された保守管理システムです。これにより、作業指示、予防保守スケジュール、機器記録、部品在庫、サービスリクエストが一元化され、技術者と管理者はスプレッドシート、紙の記録、メールのスレッドをやりくりする代わりに、単一の信頼できる情報源を共有できます。

独自のVPSでセルフホストすることにより、機密性の高い資産データ、技術者記録、保守履歴をユーザーごとの料金やベンダーロックインなしで完全に管理下に置くことができます。バックエンドはSpring Bootが、ウェブアプリはReactがそれぞれ駆動し、付属のモバイルアプリにより、現場の技術者はオフラインで作業し、再接続時に同期できます。

早速申し込む
{name}の活用例

Atlas CMMSの主な機能

作業指示管理

すべてのジョブと技術者ごとに、優先順位、時間記録、添付ファイル、および完全な履歴を付けて、作業指示書を作成し、割り当て、追跡します。

予防メンテナンス

定期的な点検をスケジュールし、メーターの読み取り値、時間間隔、または資産イベントに基づくトリガーから作業指示書の作成を自動化します。

資産および在庫の追跡

ダウンタイム指標、メンテナンス費用、在庫アラート付きの部品在庫、さらに自動発注書を含めて、機器をカタログ化します。

モバイルフィールドアプリ

ネイティブのiOSおよびAndroidアプリを使用すると、技術者は現場で直接、QRコードのスキャン、時間記録、写真撮影、および作業指示の完了を行うことができます。

分析とレポート

組み込みダッシュボードは、作業指示書の順守、設備の信頼性、ダウンタイムの傾向、労働力の活用、およびコスト分析を網羅しています。

HostingerでAtlas CMMSを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

お客様におすすめのサーバーロケーションはこちら

確認中...

世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
早速申し込む
世界に向けて発信する

お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

早速申し込む

対応アプリが種類豊富

AirTrail

AirTrail

インタラクティブな地図、統計、マルチユーザー対応を備えた個人のフライトジャーナル

デプロイ
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Gitで管理されたページとMarkdown編集に対応した軽量なセルフホスト型Wiki

デプロイ
Apollo

Apollo

分散型研究チームでリアルタイムで共同編集できるゲノムアノテーションエディター

デプロイ
すべてのアプリケーションを見る

プライバシーへの配慮

このWebサイトでは、サイトが正常に動作するために必要なCookieや、ユーザーのインタラクションに関するデータを収集するCookie、マーケティング目的のCookieを使用しています。承認することで、Cookieポリシーに記載されている広告および分析目的のCookieの使用に同意したことになります。