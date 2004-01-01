Atlas CMMSは、施設、製造、医療、ホスピタリティ、公益事業の各チーム向けに構築された、セルフホスト型のコンピュータ化された保守管理システムです。これにより、作業指示、予防保守スケジュール、機器記録、部品在庫、サービスリクエストが一元化され、技術者と管理者はスプレッドシート、紙の記録、メールのスレッドをやりくりする代わりに、単一の信頼できる情報源を共有できます。

独自のVPSでセルフホストすることにより、機密性の高い資産データ、技術者記録、保守履歴をユーザーごとの料金やベンダーロックインなしで完全に管理下に置くことができます。バックエンドはSpring Bootが、ウェブアプリはReactがそれぞれ駆動し、付属のモバイルアプリにより、現場の技術者はオフラインで作業し、再接続時に同期できます。