Apache Guacamoleは、どの最新のウェブブラウザからでもRDP、VNC、SSH、Telnetサーバーにアクセスできるクライアントレスのリモートデスクトップゲートウェイです。プラグイン、ネイティブクライアントソフトウェア、デバイスごとの設定は不要です。ブラウザがレンダリングを処理し、サーバー側のデーモンがプロトコルを翻訳するため、リモートアクセスはURLを開くのと同じくらい簡単になります。

独自のVPSでGuacamoleをセルフホストすることで、サーバーを世界中のリモートマシンを管理するための中央ジャンプホストとして利用できます。組み込みのユーザー管理、監査ログ、接続共有機能は、単独の管理者や小規模チームにとっても同様に役立ち、すべての認証情報とセッションを直接管理下に置くことができます。