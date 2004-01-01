ワンクリックインストールでのApache Guacamoleのデプロイ
ウェブブラウザから直接、RDP、SSH、VNC、Telnet接続にアクセスできるクライアントレスリモートデスクトップゲートウェイ。
Apache Guacamole向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache Guacamoleの活用例
Apache Guacamoleは、どの最新のウェブブラウザからでもRDP、VNC、SSH、Telnetサーバーにアクセスできるクライアントレスのリモートデスクトップゲートウェイです。プラグイン、ネイティブクライアントソフトウェア、デバイスごとの設定は不要です。ブラウザがレンダリングを処理し、サーバー側のデーモンがプロトコルを翻訳するため、リモートアクセスはURLを開くのと同じくらい簡単になります。
独自のVPSでGuacamoleをセルフホストすることで、サーバーを世界中のリモートマシンを管理するための中央ジャンプホストとして利用できます。組み込みのユーザー管理、監査ログ、接続共有機能は、単独の管理者や小規模チームにとっても同様に役立ち、すべての認証情報とセッションを直接管理下に置くことができます。
Apache Guacamoleの主な機能
クライアントレスブラウザアクセス
ブラウザタブから、任意のRDP、VNC、SSH、またはTelnetホストに直接接続します。クライアントソフトウェア、プラグイン、ファイアウォールの回避策は不要です。
「マルチプロトコルサポート」
RDP、VNC、SSH、Telnet、Kubernetes 用の組み込みアダプターは、管理者、開発者、セキュリティチームの日常的なニーズに対応します。
一元化された認証情報
サーバーのパスワード、SSHキー、証明書を一度Guacamoleに保存し、基盤となる秘密情報を共有することなく、ユーザーにアクセスを許可します。
ユーザーとグループ管理
接続インベントリが増加するにつれて、ロールベースの権限、LDAPおよびSAML連携、そして接続ごとのアクセスルールにより、大規模なチームを整理された状態に保ちます。
セッション記録と監査
オプションのセッション記録と詳細なアクティビティログにより、誰がどこに接続し、何を行ったかを簡単に監査できます。
HostingerでApache Guacamoleを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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