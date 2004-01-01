Open Notebookの1クリックデプロイ
ノート作成、ドキュメント管理、コンテキストAIチャットを1つのセルフホスト型アプリに統合したAIネイティブな知識ワークスペース。
Open Notebook向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Open Notebookの活用例
Open Notebookは、執筆、調査、AIアシスタンスを単一の環境に保持する、セルフホスト型のAIネイティブノートブックプラットフォームです。ドキュメント、チャットインターフェース、散在するファイルシステムを切り替える代わりに、Open Notebookはノート、アップロードされたファイル、AIコンテキストが接続された単一のワークスペースを作成します。これにより、時間をかけて構築した知識を失うことなく、大まかなアイデアから構造化されたドキュメントへと移行しやすくなります。
このデプロイは、Open NotebookとSurrealDBを組み合わせて永続ストレージを提供し、すべてのノートとAIインタラクション履歴を自身のインフラストラクチャに保持します。セルフホストにより、データがサードパーティのSaaSシステムを通過することはなく、アクセス、バックアップ、保持を完全に制御できます。
Open Notebookの主な機能
「統合AIワークスペース」
ノートとAIチャットは同じコンテキストを共有しています。そのため、アシスタントは一般的な知識だけでなく、実際のドキュメントも参照します。
SurrealDB バックエンド
専用のSurrealDBインスタンスは、ノート、アップロードされたファイル、および再起動後もデータベースの状態を保持するための、高速で永続的なストレージを提供します。
コンテキストに応じた支援
ご自身の資料について質問し、すでに作成したメモやドキュメントに基づいた回答を得ることができます。
設計によるプライバシー
すべてのデータはVPS上に保持されます。SaaS同期は行われず、お客様のノートやAI会話への第三者アクセスもありません。
柔軟な知識管理
個人の研究日誌、エンジニアリングのランブック、製品計画、および長期的なナレッジベースに適しています。
HostingerでOpen Notebookを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。