Open Notebookは、執筆、調査、AIアシスタンスを単一の環境に保持する、セルフホスト型のAIネイティブノートブックプラットフォームです。ドキュメント、チャットインターフェース、散在するファイルシステムを切り替える代わりに、Open Notebookはノート、アップロードされたファイル、AIコンテキストが接続された単一のワークスペースを作成します。これにより、時間をかけて構築した知識を失うことなく、大まかなアイデアから構造化されたドキュメントへと移行しやすくなります。

このデプロイは、Open NotebookとSurrealDBを組み合わせて永続ストレージを提供し、すべてのノートとAIインタラクション履歴を自身のインフラストラクチャに保持します。セルフホストにより、データがサードパーティのSaaSシステムを通過することはなく、アクセス、バックアップ、保持を完全に制御できます。