MicroRealEstateは、個人家主や小規模不動産チーム向けに特化して構築されたオープンソースの不動産管理アプリケーションです。テナント記録、賃貸契約、家賃追跡、文書生成を単一のセルフホスト型ワークスペースに統合することで、商用不動産管理SaaSのユニットごとの料金やデータ共有のトレードオフを排除します。

独自のVPSでMicroRealEstateをセルフホストすることで、機密性の高いテナント情報、賃貸契約、支払い履歴を完全に管理できます。マイクロサービスアーキテクチャは、家主ポータル、テナントポータル、文書ジェネレーター、メールサービスを明確に分離しているため、継続的なソフトウェア費用なしで、あらゆる規模の賃貸物件を簡単に管理できます。