MicroRealEstateが最大70％オフ

1クリックインストールによるMicroRealEstateのデプロイ

家主向けのオープンソース賃貸物件管理：賃貸契約、家賃、入居者、書類保管を1つのセルフホスト型プラットフォームで管理できます。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
1クリックインストールによるMicroRealEstateのデプロイ

MicroRealEstate向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
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11,579
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
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RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

MicroRealEstateの活用例

MicroRealEstateは、個人家主や小規模不動産チーム向けに特化して構築されたオープンソースの不動産管理アプリケーションです。テナント記録、賃貸契約、家賃追跡、文書生成を単一のセルフホスト型ワークスペースに統合することで、商用不動産管理SaaSのユニットごとの料金やデータ共有のトレードオフを排除します。

独自のVPSでMicroRealEstateをセルフホストすることで、機密性の高いテナント情報、賃貸契約、支払い履歴を完全に管理できます。マイクロサービスアーキテクチャは、家主ポータル、テナントポータル、文書ジェネレーター、メールサービスを明確に分離しているため、継続的なソフトウェア費用なしで、あらゆる規模の賃貸物件を簡単に管理できます。

早速申し込む
{name}の活用例

MicroRealEstateの主な機能

リース管理

カスタマイズ可能なテンプレートから賃貸借契約書を作成し、各賃貸借契約に紐付けられたすべての契約書、修正条項、および書類を一箇所に保管します。

家賃支払い管理

入居者向けの自動通知と領収書発行機能を備え、各ユニットの入金を記録し、滞納残高を監視できます。

「テナントポータル」

入居者専用のインターフェースにより、入居者は家主に連絡することなく、賃貸契約の確認、支払い履歴の表示、領収書のダウンロードを行うことができます。

「カスタム書類」

再利用可能なテンプレートから通知、手紙、お知らせを作成し、賃貸人とのコミュニケーションが一貫してプロフェッショナルなものになるようにします。

「チーム連携」

共同作業者を招待し、物件管理の作業負荷を共有してもらうことで、個人家主と不動産事業者の両方に適したプラットフォームになります。

メール通知

SMTP、Mailgun、またはGmailを接続して、領収書、一括通知、およびテナントへの招待をアプリケーションから直接送信できます。

HostingerでMicroRealEstateを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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Apollo

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分散型研究チームでリアルタイムで共同編集できるゲノムアノテーションエディター

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ArchivesSpace

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リアルタイム多人数参加型教室クイズ向けのオープンソースKahoot代替

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