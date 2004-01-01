1クリックインストールによるMicroRealEstateのデプロイ
家主向けのオープンソース賃貸物件管理：賃貸契約、家賃、入居者、書類保管を1つのセルフホスト型プラットフォームで管理できます。
MicroRealEstate向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MicroRealEstateの活用例
MicroRealEstateは、個人家主や小規模不動産チーム向けに特化して構築されたオープンソースの不動産管理アプリケーションです。テナント記録、賃貸契約、家賃追跡、文書生成を単一のセルフホスト型ワークスペースに統合することで、商用不動産管理SaaSのユニットごとの料金やデータ共有のトレードオフを排除します。
独自のVPSでMicroRealEstateをセルフホストすることで、機密性の高いテナント情報、賃貸契約、支払い履歴を完全に管理できます。マイクロサービスアーキテクチャは、家主ポータル、テナントポータル、文書ジェネレーター、メールサービスを明確に分離しているため、継続的なソフトウェア費用なしで、あらゆる規模の賃貸物件を簡単に管理できます。
MicroRealEstateの主な機能
リース管理
カスタマイズ可能なテンプレートから賃貸借契約書を作成し、各賃貸借契約に紐付けられたすべての契約書、修正条項、および書類を一箇所に保管します。
家賃支払い管理
入居者向けの自動通知と領収書発行機能を備え、各ユニットの入金を記録し、滞納残高を監視できます。
「テナントポータル」
入居者専用のインターフェースにより、入居者は家主に連絡することなく、賃貸契約の確認、支払い履歴の表示、領収書のダウンロードを行うことができます。
「カスタム書類」
再利用可能なテンプレートから通知、手紙、お知らせを作成し、賃貸人とのコミュニケーションが一貫してプロフェッショナルなものになるようにします。
「チーム連携」
共同作業者を招待し、物件管理の作業負荷を共有してもらうことで、個人家主と不動産事業者の両方に適したプラットフォームになります。
メール通知
SMTP、Mailgun、またはGmailを接続して、領収書、一括通知、およびテナントへの招待をアプリケーションから直接送信できます。
HostingerでMicroRealEstateを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。