ClassQuizは、商用教室クイズサービスに代わる、プライバシーを尊重した代替手段を求める教師、トレーナー、教育者向けに設計された、オープンソースのセルフホスト型クイズプラットフォームです。プレイヤーは任意のデバイスでPINを入力してゲームに参加し、リアルタイムで質問に答え、各ラウンド後にライブリーダーボードを見ることができます。

独自のVPSでClassQuizをセルフホストすることで、クイズコンテンツ、生徒の回答、アカウントデータを完全に管理下に置き、シートごとのライセンス料を回避し、外部依存なしで学校のネットワークで動作します。スタックには、API、バックグラウンドワーカー、PostgreSQL、Redis、およびクイズ検索用のMeilisearchが含まれています。