ClassQuizのワンクリックインストール
リアルタイム採点機能を備えた、ライブ多人数参加型教室クイズ向けのオープンソースKahoot代替です。
ClassQuiz向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ClassQuizの活用例
ClassQuizは、商用教室クイズサービスに代わる、プライバシーを尊重した代替手段を求める教師、トレーナー、教育者向けに設計された、オープンソースのセルフホスト型クイズプラットフォームです。プレイヤーは任意のデバイスでPINを入力してゲームに参加し、リアルタイムで質問に答え、各ラウンド後にライブリーダーボードを見ることができます。
独自のVPSでClassQuizをセルフホストすることで、クイズコンテンツ、生徒の回答、アカウントデータを完全に管理下に置き、シートごとのライセンス料を回避し、外部依存なしで学校のネットワークで動作します。スタックには、API、バックグラウンドワーカー、PostgreSQL、Redis、およびクイズ検索用のMeilisearchが含まれています。
ClassQuizの主な機能
リアルタイムマルチプレイヤー
プレイヤーがPINで参加し、WebSocket接続を通じて同期された質問に回答するライブクイズセッションを実施します。
クイズ作成
画像、時間制限、回答ごとの採点機能を備えた複数選択式、ABCD形式、範囲指定、投票、テキスト入力形式の質問を作成できます。
「全文検索」
タイトル、タグ、説明で結果をランク付けする組み込みのMeilisearchインデックスを通じて、公開クイズを即座に発見できます。
セルフホスト型プライバシー
すべてのクイズデータ、プレイヤー名、回答は、サードパーティのテレメトリや分析を一切使用せず、お客様ご自身のインフラストラクチャ上に保持されます。
画像ストレージ
内蔵のローカルストレージを使用して質問に画像を添付するか、S3互換のバックエンドを接続して無制限のメディアに対応します。
HostingerでClassQuizを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。