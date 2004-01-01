Apolloは、Generic Model Organism Database (GMOD) プロジェクトによって開発された、コミュニティ主導のゲノムアノテーション向け主要オープンソースプラットフォームです。JBrowseを搭載したビューアを中心に構築されており、機関を越えたキュレーターが共有リファレンスゲノム上の遺伝子モデル、転写産物、および特徴を同時に編集できます。すべての変更は追跡され、帰属が示され、共同作業者に即座に表示されます。

独自のVPSでApolloをセルフホストすることで、独自の注釈データをサードパーティのサーバーではなく、自身のインフラストラクチャ内に保持できます。研究室、コンソーシアム、バイオテクノロジーチームは、機密性の高いゲノムデータを外部と共有することなく、単一の信頼できるアノテーションデータベース、生物ごとのきめ細かい権限、そして完全に所有するキュレーション履歴を手に入れることができます。