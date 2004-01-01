1クリックでApolloのインストール
分散型生物学研究チームがリアルタイムでゲノムアノテーションを共同編集できるエディター。
Apollo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apolloの活用例
Apolloは、Generic Model Organism Database (GMOD) プロジェクトによって開発された、コミュニティ主導のゲノムアノテーション向け主要オープンソースプラットフォームです。JBrowseを搭載したビューアを中心に構築されており、機関を越えたキュレーターが共有リファレンスゲノム上の遺伝子モデル、転写産物、および特徴を同時に編集できます。すべての変更は追跡され、帰属が示され、共同作業者に即座に表示されます。
独自のVPSでApolloをセルフホストすることで、独自の注釈データをサードパーティのサーバーではなく、自身のインフラストラクチャ内に保持できます。研究室、コンソーシアム、バイオテクノロジーチームは、機密性の高いゲノムデータを外部と共有することなく、単一の信頼できるアノテーションデータベース、生物ごとのきめ細かい権限、そして完全に所有するキュレーション履歴を手に入れることができます。
Apolloの主な機能
リアルタイム共同編集
複数のキュレーターが同じゲノムを同時に編集し、変更はWebSocketベースの同期を通じて即座にブロードキャストされます。
JBrowse搭載ビューア
JBrowseゲノムブラウザを基盤として構築されており、キュレーターに使い慣れたトラックナビゲーション、検索、シーケンスの可視化を標準で提供します。
個体ごとの権限
きめ細かなロールベースアクセスにより、管理者は生物ごとおよびユーザーグループごとに読み取り、書き込み、または管理者権限を割り当てることができます。
アノテーション履歴
すべてのトランスクリプトの編集、コメント、機能変更は、作成者とタイムスタンプとともに記録され、完全な監査および元に戻すワークフローをサポートします。
GFF3およびFASTAのインポート
独自の変換を必要とせずに、標準的なバイオインフォマティクス形式で参照ゲノムと既存のアノテーションをロードします。
HostingerでApolloを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。