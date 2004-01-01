ArchivesSpaceは、アーキビストによってアーキビストのために構築された、主要なオープンソースのアーカイブ情報管理システムです。これは、受入、整理、記述、および一般公開を単一のアプリケーションに統合し、最初の寄贈から研究者によるオンラインアクセスまで、アーカイブのライフサイクル全体をサポートします。

独自のVPSでArchivesSpaceをセルフホストすることで、ファインディングエイド、受入記録、利用者データを機関の管理下に置き、記録ごとの料金やベンダーロックインなしで運用できます。バンドルされているスタッフインターフェース、一般公開ポータル、REST API、およびOAI-PMHエンドポイントにより、アーカイブはすぐに完全な記述および発見プラットフォームを利用できます。