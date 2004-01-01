ArchivesSpaceを1クリックでインストール
原稿、記録、デジタルオブジェクトの管理に対応したオープンソースのアーカイブ情報管理システム。
ArchivesSpace向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ArchivesSpaceの活用例
ArchivesSpaceは、アーキビストによってアーキビストのために構築された、主要なオープンソースのアーカイブ情報管理システムです。これは、受入、整理、記述、および一般公開を単一のアプリケーションに統合し、最初の寄贈から研究者によるオンラインアクセスまで、アーカイブのライフサイクル全体をサポートします。
独自のVPSでArchivesSpaceをセルフホストすることで、ファインディングエイド、受入記録、利用者データを機関の管理下に置き、記録ごとの料金やベンダーロックインなしで運用できます。バンドルされているスタッフインターフェース、一般公開ポータル、REST API、およびOAI-PMHエンドポイントにより、アーカイブはすぐに完全な記述および発見プラットフォームを利用できます。
ArchivesSpaceの主な機能
アーカイブ記述
DACS、ISAD(G)、ISAAR(CPF)の各基準に従って、リソース、受入資料、アーカイブ資料、デジタル資料を作成および管理します。
「公開アクセス ポータル」
研究者は、検索補助資料を閲覧し、コレクションを検索し、内蔵された公開ディスカバリーインターフェースを通じてデジタルオブジェクトを閲覧します。
EADおよびMARCXMLエクスポート
ディスカバリーレイヤーやコンソーシアムカタログとの連携のため、リソースレコードをEAD 2002、EAD3、MARCXML、MODS、またはDublin Coreとしてエクスポートします。
「OAI-PMHハーベスティング」
DPLAやEuropeanaのようなアグリゲーターがコレクションを自動的に収集できるように、OAI-PMHを介して記述的なメタデータを公開します。
REST API
ドキュメント化されたJSON REST APIは、デジタル保存システム、ETLパイプライン、およびカスタムフロントエンドとの連携を可能にします。
HostingerでArchivesSpaceを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。